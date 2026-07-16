Kisah Pembalap Malaysia Hakim Danish, Akui Berteman Baik dengan Veda Ega Pratama

KISAH pembalap Malaysia Hakim Danish mengaku berteman baik dengan Veda Ega Pratama akan diulas Okezone. Hakim Danish dan Veda Ega Pratama bisa dibilang dua dari sekian pembalap bertalenta yang dimiliki Asia Tenggara saat ini.

Berhubung berasal dari Malaysia dan Indonesia, banyak netizen dari kedua negara yang memanaskan hubungan baik mereka. Namun, Hakim Danish mengaku sama sekali tidak ambil pusing dengan provokasi yang dilontarkan netizen.

Hakim Danish mengaku berteman baik dengan Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/@hakimdanish_13)

Rider 18 tahun itu memastikan hubungannya degan Veda Ega Pratama baik-baik saja. Bahkan kelar Moto3 Jerman 2026, keduanya kedapatan makan malam bersama.

“Kami berteman baik dan tidak ada masalah. Bahkan setelah Grand Prix Jerman, kami makan malam bersama,” kata Hakim Danish.

1. Veda Ega Pratama dan Hakim Danish Bersaing sejak Lama

Veda Ega Pratama dan Hakim Danish bersaing sejak 2021 di beberapa ajang. Sebut saja Asia Talent Cup, Red Bull Rookies, Moto3 Junior hingga kini di Moto3 2026.

Semua bermula di Asia Talent Cup 2021. Saat itu, Hakim Danish finis kelima di akhir musim, sedangkan Veda Ega Pratama terdampar di posisi 15. Setahun berselang atau pada 2022, Hakim Danish menjadi kampiun Asia Talent Cup, sedangkan Veda Ega Pratama finis di posisi lima.