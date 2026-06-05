Rookie Diogo Moreira Girang Dipuji Marc Marquez Usai Finis 10 Besar di MotoGP Italia 2026

Diogo Moreira merasa girang mendapat pujian dari Marc Marquez usai finis 10 besar di MotoGP Italia 2026 (Foto: Instagram/@diogomoreira_11)

DIOGO Moreira girang mendapat pujian dari Marc Marquez usai balapan MotoGP Italia 2026. Selain itu, ia sukses mencatatkan finis posisi 10, salah satu yang terbaik di musim debutnya.

Moreira memang tampil cukup apik sepanjang pekan balapan di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, 29-31 Mei. Pria asal Brasil itu meraih posisi 8 saat kualifikasi.

Marc Marquez memimpin di Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Kemudian, Moreira mampu finis di posisi 10 saat Sprint Race dan balapan utama. Ia mendapat tambahan 6 poin sehingga koleksinya menjadi 23 angka di klasemen MotoGP 2026.

1. Gembira

Akhir pekan balapan yang mulus itu membuat Moreira gembira. Apalagi, ia ternyata sempat bertarung untuk memperebutkan podium saat Sprint Race dan balapan utama.

“Apakah ini akhir pekan paling komplet saya di kelas premier? Tanpa keraguan. Pada akhirnya, saya bisa lolos ke babak dua kualifikasi,” papar Moreira, dikutip dari Motosan, Jumat (5/6/2026).

“Hari Sabtu, saya sempat berada di perebutan podium pada beberapa lap, lalu pada Minggu, saya finis di 10 besar. Pembalap terbaik Honda,” imbuh pembalap berusia 22 tahun itu.