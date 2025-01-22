Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Patch Update Ragnarok Online Terbaru: Hadirkan Event Menarik pada Januari 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |01:13 WIB
Patch Update Ragnarok Online Terbaru: Hadirkan <i>Event</i> Menarik pada Januari 2025
Ragnarok Online memiliki patch update pada Januari 2025 dan event menarik (Foto: Ragnarok Online)
A
A
A

PETUALANGAN di dunia Midgard semakin seru dengan hadirnya pembaruan terbaru Ragnarok Online! Berbagai penyesuaian telah dilakukan untuk meningkatkan keseimbangan antar job.

Hal itu diiringi dengan peluncuran event-event menarik yang siap menemani perjalanan para pemain di awal tahun. Berikut rangkuman lengkap update kali ini:

Job Balancing Update, Keseruan Baru untuk Para Petualang!

Ragnarok Origin

1. Rune Sword – Rune Knight

Tier 1: Peluang mengaktifkan Dragon Howling, Dragon Breath Fire, Dragon Breath Water melalui Wind Cutter meningkat dari 3% menjadi 10%

Tier 3: Bonus skill damage selama Dragon Scion meningkat dari 20% menjadi 30%

Tier 5: Wind Cutter kini memberikan tambahan damage sebesar 20%

2. Rune Spear – Rune Knight

Tier 3: Bonus skill damage selama Dragon Scion meningkat dari 20% menjadi 30%

Tier 4: Damage dari Dragon Howling meningkat menjadi 40%

Wind Cutter: Damage multiplier meningkat dari 400% menjadi 800%; damage tambahan sebesar 40 poin dihapus

Phantom Trust: Damage multiplier meningkat signifikan dari 160/200/240/280/320% menjadi 800/1000/1200/1400/1600%

Skill Peco Peco Ride: Tambahan damage sebesar 20% terhadap musuh bertipe besar

Endure: Durasi disesuaikan dari 37 detik menjadi 14 detik; menghapus efek status Endure setelah menerima serangan sebanyak 7 kali; PvE: Cooldown skill disesuaikan dari 5 detik menjadi 30 detik; PvP: Cooldown skill disesuaikan dari 10 detik menjadi 60 detik

Cogwheel Skill (Rage Endure): Menghapus efek perpanjangan cooldown dari Endure; durasi status effect immunity dari Rage Endure Lv. 10 disesuaikan dari 2 detik menjadi 4 detik

Cogwheel Skill (Endure Boost): Persentase bonus durasi Endure disesuaikan dari 70% menjadi 100%; menghapus efek penambahan kesempatan menahan serangan

3. Royal Guard

Diperkirakan akan dirilis resmi pada Februari hingga Maret 2025

Crescent Slasher: Damage multiplier meningkat dari 1600% menjadi 2000%

Endure: Durasi disesuaikan dari 37 detik menjadi 14 detik; menghapus efek status Endure setelah menerima serangan sebanyak 7 kali; PvE: Cooldown skill disesuaikan dari 5 detik menjadi 30 detik; PvP: Cooldown skill disesuaikan dari 10 detik menjadi 60 detik.

Riding: Penambahan efek damage vs Large Size sebesar 20%

Cogwheel Skill (Rage Endure): Menghapus efek perpanjangan cooldown dari Endure; durasi status effect immunity dari Rage Endure Lv. 10 disesuaikan dari 2 detik menjadi 4 detik

Cogwheel Skill (Endure Boost): Persentase bonus durasi Endure disesuaikan dari 70% menjadi 100%; menghapus efek penambahan kesempatan menahan serangan

4. Sorcerer

Nexus Engine Talent (SP Drain): Rasio pengurangan Max SP disesuaikan dari 20% menjadi 30%; rasio pengurangan SP Recovery disesuaikan dari 30% menjadi 50%; durasi efek disesuaikan dari 10 detik menjadi 12 detik

Nexus Engine Talent Skill (Spirit Blessing): Bonus ASPD meningkat dari 15% menjadi 30%

Divine Armament Build (Strategy): Penambahan efek Refine+10: Batas Max SP yang dapat dikonversikan menjadi bonus MDMG dibatasi hingga 55000 poin

5. Warlock

Passive Skill Baru (Soul Surge): Saat mengakibatkan Ghost DMG, memiliki peluang hingga 25% untuk menganggap target sebagai tipe Ghost; peluang hingga 25% untuk memberikan efek Soul Touch pada target; Setelah mengaktifkan Alter Time, Ghost DMG meningkat hingga 20%, dan konsumsi SP berkurang menjadi 0

Soul Touch: Ghost DMG yang diterima +5%, MSPD -4%; saat ditumpuk hingga 8 lapis, target memasuki status Airborne selama 1,5 detik; Cooldown: 15 detik.

Jack Frost: Persentase pengurangan damage akibat Frostbite meningkat dari 15% menjadi 30%; pengurangan ASPD akibat Frostbite meningkat dari 20% menjadi 30%; efek casting time akibat Frostbite disesuaikan menjadi Global CD +10%.

Reading Spellbook: Konsumsi SP disesuaikan dari 50 poin menjadi 70/65/60/55/50 poin; Global CD disesuaikan dari 1 detik menjadi 0,5 detik

Weapon Build (Netherforce): Setiap 10 poin Max SP memberikan MATK +1, hingga maksimum 45000 poin Max SP; Refine+10: Setiap 180 poin Max SP memberikan MDMG +1%, hingga maksimum 45000 poin Max SP

6. Shadow Chaser

Plagiarism: Efek Endure yang diperoleh melalui skill ini akan sama dengan efek skill Swordsman

Dark Cage (Skill yang dipelajari melalui Soul Capturing): Penambahan efek, musuh yang menyentuh dinding Dark Cage akan menerima pengurangan speed sebanyak 60% selama 4 detik, nilai pengurangan MSPD akan berkurang cepat dalam waktu 4 detik. Efek ini hanya dapat diaktifkan pada target yang sama hingga maksimal 1 kali setiap 10 detik

Invisibility: Penambahan efek, jika memiliki lebih dari 2 lapis efek Invisibility, maka setelah keluar dari status tersebut, serangan pertama akan memberikan status effect stun selama 1 detik pada target

Back Slide: Tidak membutuhkan slot shortcut untuk skill tipe movement lagi.

Cogwheel Skill (Concealed Teeth dan Hidden Fang): Akan berlaku untuk skill Shadow Seeker dan Invisibility.

Divine Armament Build (Obsidian): Penambahan efek Refine +10: Rasio peningkatan dibatasi hingga 150%; optimalisasi efek Refine +10 dari Divine Armament Build (Obsidian)

7. Grand Summoner

Neko Embrace: Saat HP berkurang ke bawah 20% dari max HP, langsung dipulihkan hingga 100%, dengan cooldown sebesar 60 detik

Neko Possessed: Penambahan efek, Neko Possessed tidak dapat di-Dispel; memberikan Neko Embrace pada target yang dirasuki; selama merasuk, jarak cast skill Sea Vortex, Nine Lives, Storm Realm disesuaikan dari 7 meter menjadi 10 meter; selama merasuk, memberikan efek Soul Bend pada musuh yang berada dalam radius 7 meter; pengurangan Global CD +10% pada Soul Bend, saat menyerang pemain yang dirasuki, kehilangan 5% Max HP. Efek ini hanya dapat diaktifkan sebanyak 1 kali setiap detik, dan tidak dapat diaktifkan saat HP di bawah 50%

Earth Spirit Unity: Penambahan efek MDMG yang diakibatkan sebanyak 25%

Picky Peck: Interval serangan Picky disesuaikan dari 1 detik menjadi 0,7 detik; Pre-Cast Delay Picky disesuaikan dari 0,5 detik menjadi 0,3 detik; MSPD Picky +20%

Scar of Tarou: Interval serangan Tarou disesuaikan dari 1 detik menjadi 0,7 detik; Pre-Cast Delay Tarou disesuaikan dari 0,5 detik menjadi 0,3 detik; tambahan movement speed Tarou +20%

Spirit of Savage: Pre-Cast Delay Savage disesuaikan dari 0,5 detik menjadi 0,3 detik;tambahan movement speed Savage sebanyak +20%

Job Sigil (Sunny Doram): Damage yang diserap oleh shield yang diberikan melalui efek sigil ditingkatkan dari 5% max HP caster menjadi

Lunatic Carrot Beat: Pre-Cast Delay Lunatic disesuaikan dari 0,5 detik menjadi 0,3 detik; tambahan movement speed Lunatic sebanyak +20%

Rage of Nature: Interval serangan Picky King/Tarou King disesuaikan dari 1 detik menjadi 0,7 detik; tambahan movement speed Picky King/Tarou King/Savage King/Lunatic King sebesar +20%

Ymir’s Tear (Sea Tier 5): Persentase HP dipulihkan setiap detik menerima damage disesuaikan dari 5% menjadi 15%; saat menerima damage, memulihkan SP sebesar 15% dari max SP diri sendiri setiap detik, berlangsung selama 3 detik

Ymir’s Tear (Land Tier 5): Dalam 5 detik setelah cast skill Rage of Land, damage yang dikeluarkan bertambah sebanyak 20%

Ymir’s Tear (Life Tier 5): Setiap lapis efek dapat memberikan tambahan movement speed sebanyak 2%

 

Telusuri berita Sport lainnya
