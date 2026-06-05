Tak Takut Hadapi Moto3 Hungaria 2026, Veda Ega Pratama Justru Antusias Jelang Debut di Sirkuit Balaton Park

BALATON PARK - Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, membagikan antusiasme tingginya menjelang adu kecepatan dalam gelaran Moto3 Hungaria 2026. Balapan yang akan berlangsung pada akhir pekan ini bakal menjadi pengalaman perdana bagi pembalap asuhan Honda Team Asia tersebut dalam menaklukkan sirkuit baru.

Moto3 Hungaria 2026 akan berlangsung di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada 5-7 Juni 2026. Pembalap tersebut akan melakukan persiapan dengan semaksimal mungkin.

Veda menegaskan sesi-sesi awal akan sangat penting untuk memahami karakter trek agar dapat tampil apik. Tidak hanya itu, dia akan berusaha menemukan setelan terbaik motor.

"Saya sangat antusias untuk balapan di Balaton Park untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi trek yang benar-benar baru bagi semua orang. Jadi, sesi-sesi awal akan sangat penting untuk memahami layout lintasan dan menemukan feeling yang tepat dengan motor," ujar Veda seperti dikutip dari keterangan resmi, Honda Team Asia, Jumat (5/6/2026).

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

1. Modal Positif dari Mugello

Pembalap berusia 17 tahun itu punya modal bagus untuk Moto3 Hungaria karena berhasil finis di posisi delapan di Moto3 Italia. Dia pun akan berusaha tampil lebih baik dari sebelumnya.

"Setelah Mugello, di mana kami meraih hasil positif lainnya, saya datang dengan kepercayaan diri dan motivasi yang baik," sambung Vega.