Rekap Hasil Indonesia Open 2026: 3 Wakil Merah Putih Lolos ke 16 Besar, Leo/Daniel Gugur

Rekap Hasil Indonesia Open 2026: 3 Wakil Merah Putih Lolos ke 16 Besar, Leo/Daniel Gugur (Dok Humas PBSI)

JAKARTA - Lima wakil Merah-Putih meneruskan perjuangan di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Dari lima wakil tersebut, tiga di antaranya berhasil lolos ke babak 16 besar.

Mereka adalah Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri), Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari (ganda putri), dan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah (ganda campuran).

Sementara Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine (ganda putri) dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (ganda putra) menelan kekalahan di laga babak 32 besar Indonesia Open 2026. Lima wakil itu bertanding di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (2/6/2026) siang.

Pertandingan antara Rachel/Febi versus Isyana/Rinjani digelar lebih dulu. Laga berjalan sengit karena dua wakil Indonesia itu bermain ngotot.

Namun akhirnya, Rachel/Febi sukses memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung dua gim dengan skor 22-20 dan 21-17.

Pada pertandingan lainnya, Amri/Nita berjaya. Pasangan ini berhasil mengalahkan wakil Amerika Serikat, Presley Smith/Jennie Gai. Amri/Nita yang bermain efektif berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-13.

Pada laga lainnya, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari juga berhasil melangkah ke 16 besar. Pasangan ini sukses mengalahkan wakil India, Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela dalam dua gim dengan skor 21-14 dan 21-12.

Di pertandingan lainnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin harus gugur di babak 32 besar. Mereka kalah dari wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan dalam pertandingan yang berlangsung 3 gim, dengan skor 16-21, 21-13, dan 19-21.

Berikut Rekap Hasil Wakil Merah-Putih di Indonesia Open 2026:

Ganda Putri

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum vs Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine (22-20 dan 21-17)

Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari vs Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela (21-14 dan 21-12)