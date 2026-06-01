HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Tak Terima Aprilia Disebut Lebih baik ketimbang Ducati di MotoGP 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |09:55 WIB
Marc Marquez tak terima Aprilia Racing disebut lebih baik ketimbang Ducati. (Foto: X/@ducaticorse)
PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, tak terima Aprilia disebut lebih baik ketimbang Ducati di MotoGP 2026. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mengatakan masih ada ruang bagi Ducati untuk berkembang.

1. Ducati Tertinggal dari Aprilia Racing di MotoGP 2026

Ducati sempat mendominasi MotoGP 2025. Pabrikan asal Italia itu keluar sebagai juara dunia konstruktor dengan 768 angka, unggul 350 poin atas Aprilia Racing di posisi dua.

Marc Marquez tak terima Aprilia Racing disebut lebih baik ketimbang Ducati. (Foto: Facebook/MotoGP)

Pembalap mereka, Marc Marquez, juga keluar sebagai juara dunia dengan 545 angka. Di posisi dua juga ada rider Ducati, Alex Marquez (Gresini Racing), yang mengoleksi 467 poin.

Namun, dominasi itu tidak terulang musim ini. Ducati untuk sementara duduk di posisi runner-up klasemen konstruktor dengan 187 angka, terpaut 31 poin dari Aprilia Racing di puncak.

Tipisnya perbedaan poin di atas disinyalir menjadi alasan Marc Marquez enggan mengiyakan saat Aprilia Racing disebut lebih baik ketimbang Ducati. Ia menilai masih ada ruang bagi Ducati untuk membaik di sisa MotoGP 2026.

2. Marc Marquez Optimistis Ducati Berkembang

“Saya tidak bisa mengatakan lebih baik atau lebih buruk, karena saya merasa masih belum bisa mengeluarkan potensi maksimal Ducati. Saya belum mendapatkan performa terbaik dari Ducati,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari GPOne, Senin (1/6/2026).

 

