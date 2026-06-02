Sentuhan Mewah Sportainment di Istora, Badminton Lovers Terpukau Wajah Baru Indonesia Open 2026

JAKARTA - Gelaran Polytron Indonesia Open 2026 sukses mencuri perhatian sejak hari pertama tidak hanya lewat aksi lapangan, melainkan juga berkat atmosfer turnamen yang dikemas jauh lebih megah. Penampilan baru Istora Senayan yang mengusung konsep kekinian ini langsung menuai decak kagum dari para Badminton Lovers yang hadir langsung, termasuk di antaranya Elisa dan Karin yang menyebut edisi kali ini terasa jauh lebih meriah.

Hari ini, Selasa (2/6/2026), menandai hari pertama penyelenggaraan Polytron Indonesia Open 2026. Turnamen berlevel Super 1000 itu akan mempertandingkan para pebulu tangkis top dunia di Istora Senayan, Jakarta pada 2-7 Juni 2026.

Gelaran turnamen kali ini berbeda dengan sebelumnya. Panitia pelaksana turnamen menyiapkan sejumlah fasilitas yang tidak hanya memanjakan para atlet, tetapi juga penonton yang hadir langsung di Istora Senayan.

1. Konsep Lebih Mewah

Tahun ini, penonton dimanjakan dengan fasilitas yang lebih megah dari sebelumnya. Konsep sportainment atau hiburan-olahraga diusung demi memanjakan para Badminton Lovers yang hadir di Istora Senayan.

Terlihat, dekorasi megah sudah terpampang sejak suporter memasuki area gerbang Istora Senayan. Deretan foto serta rekam jejak prestasi wakil Indonesia dipamerkan di area gerbang.

Istora Senayan jadi venue Indonesia Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Atlet-atlet legendaris seperti Taufik Hidayat, Susy Susanti, dan ganda campuran legendaris Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir menghiasi gerbang Istora Senayan. Setelah masuk ke area dalam, suporter disambut dengan kemegahan dekorasi Polytron Indonesia Open 2026.

Jika masuk lebih dalam lagi, para suporter akan disambut dengan berbagai arena permainan serta kedai makanan. Bahkan, para penjaja minuman sudah menyambut manis kedatangan para suporter.

"Hmm, kalau dilihat dari ininya (desainnya), lebih mewah sih, lebih wow gitu. Kayaknya lebih seru juga," kata Elisa kepada Okezone di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa (2/6/2026).

"Jujur ini pertama kali, jadi ngelihat ini kayak keren banget sih gitu," timpal Karin.