Tak Ikuti Cara Marc Marquez, Jorge Martin Kehilangan Milyaran Rupiah dari Sponsor!

JORGE Martin resmi berpisah dengan sponsor pribadinya karena Aprilia Racing menjalin kesepakatan dengan kompetitor. Ia justru memilih cara yang berbeda dibandingkan Marc Marquez.

Aprilia Racing resmi menjalin kemitraan dengan Monster Energy, terhitung sejak MotoGP Italia 2026 pekan ini. Kerjasama itu berimbas pada Martin.

1. Kompetitor

Seperti diketahui, Martinator punya kerjasama pribadi dengan Red Bull yang notabene kompetitor sang sponsor utama tim. Alhasil, hubungan yang sudah terjalin selama 15 tahun itu harus berakhir.

“Itulah yang terjadi. Apapun peningkatan secara ekonomi yang memberi nilai tambah ke tim, pada akhirnya, diterjemahkan sebagai peningkatan dan pengembangan,” kata Martin, dinukil dari Motorsports, Senin (1/6/2026).

“Dari sisi saya, sudah 15 tahun saya bersama dengan Red Bull dan saya selalu bersyukur untuk semua kesempatan yang mereka berikan sejak Rookies Cup. Tapi, ini bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan,” papar pria asal Spanyol itu.

Sebetulnya, Martin bisa saja mengikuti jejak Marquez. Kompatriotnya itu memilih menangguhkan sementara kontraknya dengan Red Bull karena Monster Energy menjadi penyokong tim Ducati Lenovo.