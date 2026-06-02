HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie dan Alwi Farhan Kompak Lolos ke 16 Besar Indonesia Open 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |08:55 WIB
Jonatan Christie dan Alwi Farhan Kompak Lolos ke 16 Besar Indonesia Open 2026?
Alwi Farhan berpeluang lolos ke 16 besar Indonesia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
JONATAN Christie dan Alwi Farhan kompak lolos ke 16 besar Indonesia Open 2026? Alwi Farhan dan Jonatan Christie akan tampil di babak 32 besar Indonesia Open 2026 pada Selasa (2/6/2026).

Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- akan menantang pebulu tangkis Singapura, Jason Teh, sekira pukul 12.30 WIB. Sementara Alwi Farhan, dijadwalkan bersua jagoan India, Lakshya Sen, pukul 16.30 WIB.

1. Rekor Pertemuan Jonatan Christie dan Alwi Farhan atas Lawan-lawannya

Alwi Farhan pernah kalahkan Lakshya Sen. (Foto: Humas PP PBSI)

Secara peringkat BWF, Alwi Farhan kalah dari Lakshya Sen. Alwi Farhan saat ini menempati peringkat 13 dunia, tertinggal tiga anak tangga dari Lakshya Sen.

Namun, dari rekor pertemuan, Alwi Farhan unggul atas Lakshya Sen. Sekali bertemu di semifinal Macau Open 2025, Alwi Farhan menang 21-16 21-19 atas sang lawan.

Satu-satunya kemenangan itu dipercaya meningkatkan motivasi Alwi Farhan saat kembali dipertemukan dengan Lakshya Sen. Terlebih, Alwi Farhan merupakan satu dari hanya dua wakil Indonesia di nomor tunggal putra Indonesia Open 2026.

Bagaimana dengan Jonatan Christie? Jonatan Christie sangat dominan atas Jason Teh. Dari lima pertemuan, Jonatan Christie selalu menang. Duel terakhir tersaji di babak 32 besar India Open 2026, yang mana Jonatan Christie menang 21-16 dan 21-10.

 

