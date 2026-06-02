HOME SPORTS NETTING

Indonesia Open 2026 Dimulai Hari Ini, Badminton Lovers Perlahan Serbu Istora Senayan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |11:52 WIB
Indonesia Open 2026 Dimulai Hari Ini, Badminton Lovers Perlahan Serbu Istora Senayan!
Istora Senayan jadi venue Indonesia Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
JAKARTA - Gelombang antusiasme suporter bulu tangkis langsung terasa di Istora Senayan, Jakarta, seiring dimulainya perjuangan para wakil tuan rumah di ajang Indonesia Open 2026. Pada hari pertama yang berlangsung Selasa (2/6/2026) ini, sejumlah pilar andalan Merah Putih siap unjuk gigi, termasuk bintang tunggal putra Jonatan Christie yang dijadwalkan turun gelanggang.

Menurut pantauan Okezone, para penonton mulai memasuki area Istora Senayan sejak pukul 10.15 WIB. Mereka datang bersama sanak famili, hingga kekasihnya masing-masing.

Ada juga yang datang bersama teman sebayanya untuk menyaksikan dan mendukung perjuangan wakil Indonesia di turnamen kali ini. Penyelenggaraan Indonesia Open 2026 berbeda dengan sebelumnya.

1.  Hadirnya Sentuhan Baru

Tahun ini, penonton dimanjakan dengan fasilitas yang lebih megah dari sebelumnya. Konsep sportainment atau hiburan-olahraga diusung demi memanjakan para Badminton Lovers yang hadir di Istora Senayan.

Istora Senayan jadi venue Indonesia Open 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Terlihat, dekorasi megah sudah terpampang sejak suporter memasuki area gerbang Istora Senayan. Deretan foto serta rekam jejak prestasi wakil Indonesia dipamerkan di area gerbang.

Atlet-atlet legendaris seperti Taufik Hidayat, Susy Susanti, dan ganda campuran legendaris Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir menghiasi gerbang Istora Senayan. Setelah masuk ke area dalam, suporter disambut dengan kemegahan dekorasi Indonesia Open 2026.

 

