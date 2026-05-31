Punya Pengalaman Juara di Istora Senayan, Leo/Daniel Menggila di Indonesia Open 2026?

GANDA putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, menatap optimistis Indonesia Open 2026 yang akan digelar pada 2-7 Juni 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Bermain di hadapan publik sendiri menjadi motivasi tambahan bagi Leo/Daniel untuk meraih hasil terbaik.

1. Pengalaman Manis di Istora Senayan

Leo mengatakan pengalaman meraih gelar juara di Istora menjadi modal berharga menghadapi turnamen level Super 1000 tersebut. Sebelumnya, Leo/Daniel pernah mencicipi podium tertinggi saat menjuarai Indonesia Masters 2024 di venue yang sama.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin saat juara Thailand Open 2026. (Foto: PBSI)

“Ya kalau dilihat track record-nya kan pernah menjuarai Indonesia Masters di venue yang sama,” ujar Leo di Pelatnas PBSI Cipayung.

Meski demikian, Leo menyadari persaingan di Indonesia Open 2026 akan jauh lebih ketat. Pasalnya, hampir seluruh pemain top dunia dipastikan turut ambil bagian sehingga setiap pertandingan akan berlangsung sengit sejak babak awal.

“Nah tinggal bedanya di Indonesia Open mungkin lebih apa ya pemain topnya kan mungkin lebih banyak yang datang. Jadi ya pastinya step by step ajalah,” kata Leo.