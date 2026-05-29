Reaksi Cal Crutchlow saat Comeback di MotoGP Italia: Ini Jadi Hal Tersulit

Reaksi Cal Crutchlow saat Comeback di MotoGP Italia: Ini Jadi Hal Tersulit (Dok MotoGP)

JAKARTA - Cal Crutchlow akan kembali ke lintasan MotoGP pada akhir pekan nanti. Pembalap veteran berusia 40 tahun ini akan kembali menunggangi motor LCR Honda pada MotoGP Italia 2026 pada 29-31 Mei. Crutchlow mengaku keputusannya menerima tawaran LCR Honda untuk menggantikan Johann Zarco bukanlah hal mudah.

1. Crutchlow Comeback

Melansir Crash, Jumat (29/5/2026), Crutchlow pensiun dari kompetisi MotoGP penuh waktu pada akhir tahun 2020. Ia kemudian menghabiskan beberapa musim sebagai pembalap uji coba dan pembalap pengganti/wildcard Yamaha.

Namun, ia belum mengendarai motor MotoGP sejak kontraknya dengan Yamaha berakhir. Pembalap berusia 40 tahun itu mengungkapkan, awalnya ia menolak kesempatan comeback tersebut.

“Jelas, sayangnya, Johann mengalami kecelakaan di Barcelona. Kami semua mengirimkan doa terbaik untuk kesembuhannya dan segera kembali,” kata Cal Crutchlow kepada MotoGP.com, Kamis (28/5/2026).

Mantan pembalap LCR Honda itu awalnya menolak tawaran untuk menjadi pembalap pengganti. Ia memiliki banyak alasan untuk tidak mengiyakan tawaran tersebut.

“Awalnya saya menolak, karena saya sudah lama sekali tidak mengendarai motor. Ada banyak alasan untuk tidak melakukannya! Tapi sekarang saya sudah setuju. Saya sepenuhnya berkomitmen," katanya.

"Saya tahu ini akan menjadi hal tersulit yang pernah saya lakukan dalam hidup saya, mungkin," katanya.

Ia mengaku sudah lama tidak mengendarai motor di lintasan balapan. Bahkan, dirinya akan kembali membalap di Sirkuit Mugello, yang dinilainya sebagai sebagai lintasan sulit.

“Setelah sekian lama tidak mengendarai motor, dan belum mencapai kecepatan optimal, lalu ada Mugello, sirkuit tersulit di kalender bahkan ketika Anda sudah sepenuhnya fit (balapan-red).”

Di sisi lain, ia menyebut tidak memiliki target pribadi pada balapan akhir pekan ini.

"Tujuan saya hanyalah untuk meningkatkan kemampuan di setiap sesi. Saya tidak akan bisa mendekati para pembalap lain. Saya tahu itu pasti.

"Saya sama sekali tidak memiliki ekspektasi. Selama saya bisa meningkatkan diri dan perasaan saya dengan motor, maka saya akan senang.

Hal penting yang membuat Crutchlow setuju untuk balapan adalah kesempatan untuk mengendarai Honda RC213V terbaru selama uji coba pribadi di Misano pada Rabu.