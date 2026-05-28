Kata-Kata Jonatan Christie Usai Tersingkir di Babak Pertama Singapore Open 2026

SINGAPURA – Jonatan Christie harus rela tersingkir di babak pertama Singapore Open 2026 Super 750. Ia mengakui hasil tersebut cukup sulit diterima.

Jonatan kalah dari wakil India Prannoy HS dengan poin 21-10, 12-21, dan 18-21, di 32 besar Singapore Open 2026. Duel itu berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Rabu 27 Mei.

1. Tidak Sesuai Harapan

Usai laga, Jonatan mengatakan sudah berusaha menampilkan performa terbaiknya dalam laga tersebut. Namun, hasil akhir harus diterimanya meskipun tidak sesuai harapan

"Bermain di Singapore Open memang selalu kondisinya sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Tadi sudah melakukan yang terbaik, sudah mencoba juga caranya di gim ketiga keluar dari tekanan," kata Jonatan, dikutip Kamis (28/5/2026).

"Ketika tertinggal 10-11 di interval, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menang angin itu pasti akan lebih sulit," tambah pria berusia 28 tahun tersebut.