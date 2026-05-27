Pengcab Desak Caretaker POBSI Sumut Segera Laksanakan Musprov

MEDAN – Pengurus Cabang (Pengcab) mendesak POBSI Sumatra Utara (Sumut) segera melaksanakan Musyawarah Provinsi (Musprov). Sebab, masa kepengurusan Pengprov telah berakhir. Hal itu diperkuat dengan keluarnya surat keputusan caretaker dari PB POBSI.

Ketua Pengcab POBSI Labuhanbatu Selatan, Dian Syahputra Harahap mengatakan, dasar percepatan Musprov mengingat saat ini telah berlangsung tahapan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu). Ajang itu akan dilangsungkan pada November 2026.

Atas dasar itu, pihaknya meminta kepada Caretaker POBSI Sumut untuk secepatnya menggelar Musprov. Dengan begitu, proses persiapan dari Pengcab untuk menghadapi Porprovsu tidak terkendala.

1. Harus Berjalan

Selain itu, kata Dian, Program dan roda organisasi di Pengprov dan Pengcab juga harus berjalan secara paralel melalui kepengurusan yang definitif. Untuk itu, pihaknya sekali lagi meminta untuk segera melaksanakan Musprov yang merupakan tugas utama caretaker.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Pengcab POBSI Tapanuli Selatan Oni Yuspan Siregar. Menurutnya, hanya kepengurusan definitif yang bisa membuat keputusan-keputusan strategis di organisasi termasuk mengenai persiapan Porprovsu.

Pihaknya yakin dan percaya kepada Pengurus Caretaker mampu dan segera melaksanakan Musprov. Ia juga yakin seluruh Pengcab POBSI yang ada di Sumut memiliki pemahaman yang sama agar ke depan roda organisasi dan program bisa berjalan.