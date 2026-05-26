Hasil Singapore Open 2026: Amallia/Fadia Langsung Tumbang di 32 Besar

Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti langsung tumbang di 32 besar Singapore Open 2026 Super 750 (Foto: X/@INABadminton)

SINGAPURA – Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti langsung tumbang di 32 besar Singapore Open 2026 Super 750. Mereka kalah dari unggulan pertama Liu Sheng Shu/Tan Ning 15-21 dan 15-21.

Bermain di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Selasa (26/5/2026), kejar-kejaran poin langsung terjadi di awal pertandingan gim pertama. Tiwi/Fadia berupaya untuk merebut keunggulan sejak awal laga.

Namun, permainan cepat Liu/Tan membuat Tiwi/Fadia cukup kesulitan. Menjelang jeda interval gim pertama, mereka tertinggal dua poin.

Pada jeda interval gim pertama, Tiwi/Fadia akhirnya tertinggal dengan skor 8-11. Setelah rehat, keduanya berupaya mengejar ketertinggalan dengan permainan cepat.

Sayangnya, upaya tersebut berhasil diantisipasi dengan baik oleh Liu/Tan. Akhirnya, duet China itu berhasil mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-15.