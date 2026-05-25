Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Cetak Rekor Waktu Fantastis dengan Panigale V4S di Misano, Siap Menggila di MotoGP Italia 2026?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |18:57 WIB
Francesco Bagnaia Cetak Rekor Waktu Fantastis dengan Panigale V4S di Misano, Siap Menggila di MotoGP Italia 2026?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/pecco63)
A
A
A

MISANO – Menjelang balapan kandangnya di MotoGP Italia 2026 pada 29-31 Mei 2026, Francesco Bagnaia langsung menebar ancaman. Pembalap tim Ducati Lenovo tersebut berhasil mematahkan kekhawatiran publik terkait kondisi fisiknya setelah sempat terlibat dalam kecelakaan hebat bersama Johann Zarco di seri Catalunya lalu.

Alih-alih terlihat kesakitan akibat cedera pergelangan tangan yang sempat dikhawatirkan, Pecco –sapaan akrab Bagnaia– justru tampil menggila dalam sesi latihan privat di Sirkuit Misano. Menunggangi motor komersial Ducati Panigale V4S, pembalap asal Italia ini sukses mempertajam rekor waktu pribadinya sekaligus membuktikan bahwa dirinya berada dalam kondisi siap tempur untuk balapan di Mugello.

1. Unjuk Gigi di Sesi Latihan VR46 Academy

Sesi latihan di Misano tersebut bukan sekadar latihan biasa, melainkan agenda track day yang dihadiri oleh para anggota VR46 Academy lainnya seperti Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, hingga sang mentor legendaris, Valentino Rossi. Di tengah kepungan para pembalap top tersebut, Bagnaia berhasil mencuri perhatian terbesar.

Melalui unggahan foto di media sosial yang memperlihatkan dasbor motornya, Bagnaia memamerkan catatan waktu putaran terbaiknya yang menyentuh angka 1 menit 34,70 detik. Catatan waktu yang luar biasa untuk ukuran motor massal ini langsung mengundang decak kagum dari berbagai pihak di paddock, termasuk pembalap Ducati WorldSBK, Sam Lowes, yang ikut terkesima melihat kegilaan performa Pecco.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/pecco63)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/pecco63)

2. Hanya Terpaut Tipis

Kedahsyatan catatan waktu Bagnaia di atas Panigale V4S semakin terasa mencengangkan jika dikomparasikan dengan motor spesifikasi balap murni. Angka 1 menit 34,70 detik tersebut tercatat hanya lebih lambat 3,41 detik dari rekor lap balapan MotoGP terbaik di GP San Marino tahun lalu yang dicetak oleh rekan setimnya, Marc Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/38/3220483/marc_marquez-AJ72_large.jpg
Tak Tahu Penyebab Kecelakaan Horor di Sirkuit Jerez, Mental Marc Marquez Makin Rusak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/38/3220346/alberto_puig-q7bc_large.jpg
Aleix Espargaro Buka Suara Terkait Peran Baru Alberto Puig Usai Tak Lagi Jadi Manajer Tim Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/38/3220331/valentino_rossi-ZzFk_large.jpg
Magis Valentino Rossi di Garasi VR46, Tak Pernah Coba Motor Baru tapi Masukannya Akurat 100 Persen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/38/3220005/alex_marquez_resmi_absen_di_motogp_italia_dan_hungaria_2026-wrde_large.jpg
Alex Marquez Resmi Absen di MotoGP Italia dan Hungaria 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/38/3219858/momen_valentino_rossi_melempar_candaan_ke_fabio_di_giannantonio_kelar_juara_motogp_catalunya_2026_motogp-bzOZ_large.jpg
Canda Valentino Rossi ke Fabio Di Giannantonio Setelah Juara MotoGP Catalunya 2026: Yakin Ingin Tinggalkan Kami?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/38/3219889/insiden_horor_johan_zarco_di_catalunya_2026-sF29_large.jpg
Gara-gara Insiden Horor Zarco, Pembalap MotoGP Minta Ubah Tikungan 1 Sirkuit Barcelona
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement