Kisah Apes Jonatan Christie, Kalah dari Kunlavut Vitidsarn karena Senar Raket Putus di Piala Thomas 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |20:05 WIB
Jonatan Christie kalah dramatis dari Kunlavut Vitidsarn di Piala Thomas 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
KISAH apes Jonatan Christie, kalah dari Kunlavut Vitidsarn karena senar raket putus di Piala Thomas 2026 akan diulas Okezone. Jonatan Christie turun sebagai tunggal putra pertama Indonesia saat menantang Thailand di laga kedua Grup D Piala Thomas 2026 yang berlangsung di Forum Horsens Court 1, Denmark pada Minggu, 26 April 2026 siang WIB.

1. Jonatan Christie Buang Kesempatan

Di set pertama, Jonatan Christie sempat menggila atas Kunlavut Vitidsarn. Ia sempat mencetak enam poin beruntun sehingga unggul 7-4 atas Kunlavut Vitidsarn yang pernah juara dunia 2023. Sayang karena kurang fokus, Jonatan Christie kalah 16-21 di set pertama.

Jonatan Christie kalah apes dari Kunlavut Vitidsarn. (Foto: Humas PP PBSI)

Lanjut ke game kedua, Jonatan Christie gantian yang memanfaatkan kehilangan konsentrasi Kunlavut Vitidsarn. Sempat ketinggalan 18-20, Jonatan Christie menang 22-20 di game kedua.

Namun, di game ketiga, Jonatan Christie gantian yang dimanfaatkan Kunlavut Vitidsarn. Sempat unggul 20-17, Jonatan Christie kalah 20-22 sehingga gagal menang atas Kunlavut Vitidsarn.

2. Senar Raket Jonatan Christie Putus

Kelar laga melawan Kunlavut Vitidsarn, Jonatan Christie blak-blakan. Ia mengaku senar raketnya sempat putus sehingga mesti beradaptasi ulang dengan senjatanya.

“Sangat disayangkan saya sudah unggul 20-17 dan bola sudah tanggung, tapi Kunlavut berhasil membalikkan. Satu lagi di poin 20-19, raket saya putus. Mohon maaf belum bisa menyumbangkan poin untuk Indonesia,” kata Jonatan Christie dalam keterangan pers PBSI yang diterima Okezone.

 

