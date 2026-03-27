HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Kirim Pesan Haru ke Carolina Marin yang Resmi Pensiun

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |21:05 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ratchanok Intanon, Kirim Pesan Haru ke Carolina Marin yang Resmi Pensiun
Carolina Marin dan Ratchanok Intanon. (Foto: Instagram/@ratchanokmay)
KISAH pebulu tangkis supercantik, Ratchanok Intanon, menarik diulas. Dia kirim pesan haru ke Carolina Marin yang resmi umumkan pensiun.

Pesan ini disampaikan Intanon lewat unggahannya di Instagram. Marin sendiri diketahui baru umumkan pensiun pada kemarin, Kamis, 26 Maret 2026.

1. Carolina Marin Resmi Pensiun

Ya, kabar mengejutkan disampaikan Marin lewat unggahannya di Instagram kemarin malam. Ratu bulu tangkis asal Spanyol itu umumkan pensiun.

“Perjalanan saya berakhir di sini. Terima kasih kepada kalian semua, karena dengan satu atau lain cara kalian semua telah menjadi bagian dari perjalanan ini,” tulis Carolina Marin di Instagram pribadinya @carolinamarin.

“Dalam petualangan baru ini, saya akan selalu membawa serta nilai-nilai yang telah membimbing saya hingga saat ini, dan saya akan berusaha untuk membalas budi kepada masyarakat atas segala yang telah diberikan kepada saya selama ini. Ini adalah perjalanan yang luar biasa,” lanjutnya.

Kabar ini jadi sorotan besar karena Marin diketahui jadi salah satu tunggal putri terbaik dunia. Sederet prestasi manis berhasil diukirnya, termasuk meraih medali emas Olimpiade Rio de Janiero pada 2016. Marin pun pernah menyandang status di tunggal putri nomor 1 dunia.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/40/3209116/aya_ohori-WthG_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/40/3209153/febby_valencia-lLWb_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/40/3209104/lisa_ayu_kusumawati_dan_muhammad_shohibul_fikri-yc5d_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/40/3209063/tai_tzu_ying_sudah_pensiun-BY2x_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/40/3209038/simak_kisah_sedih_carolina_marin-TMVz_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/40/3208881/marcus_fernaldi_gideon-HWr2_large.jpg
