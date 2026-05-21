HOME SPORTS NETTING

Kisah Unik Presiden Prabowo Ajak Duel Petinju Daud Yordan di Gedung Parlemen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |12:59 WIB
Kisah Unik Presiden Prabowo Ajak Duel Petinju Daud Yordan di Gedung Parlemen
Petinju Indonesia, Daud Yordan. (Foto: Instagram/realdaudyordan)
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara spontan mengajak Senator asal Kalimantan Barat sekaligus petinju legendaris Indonesia, Daud Yordan, untuk melakukan simulasi duel tinju. Momen keakraban tersebut tertangkap kamera sesaat setelah kepala negara menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakuat (DPR) RI di Gedung Parlemen, pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin.

Ketika keduanya berpapasan di area koridor ruangan, Presiden Prabowo langsung memasang kuda-kuda dengan mengangkat kedua tangannya ke atas layaknya seorang petinju yang siap bertarung. Melihat respons spontan dari sang presiden, Daud Yordan yang akrab disapa Cino ini langsung tersenyum lebar dan meladeni tantangan tersebut dengan gestur bertahan yang jenaka.

Setelah sempat saling memperagakan gerakan pukulan, Presiden Prabowo kemudian memeluk erat sang senator sebelum akhirnya melanjutkan langkah kaki untuk meninggalkan ruangan.

Aksi saling gocek bernada candaan ini rupanya bukan kali pertama terjadi di antara keduanya. Saat momen silaturahmi Idulfitri 1447 Hijriah pada Maret 2026 lalu, Presiden Prabowo juga pernah tertangkap kamera secara santai meninju pelan pundak Daud Yordan sebagai bentuk keakraban karib.

Melalui akun Instagram pribadinya, Daud Yordan mengunggah momen lucu sidang paripurna tersebut seraya menuliskan bahwa ke mana pun mereka pergi, gaya bersilaturahmi unik ala dunia adu jotos ini tidak akan pernah berubah.

Daud Yordan vs Prabowo Subianto
Momen kebersamaan Daud Yordan dan Prabowo Subianto

1. Sederet Prestasi Mentereng Daud Yordan

Presiden Prabowo sewajarnya menaruh rasa hormat yang besar, mengingat Daud Yordan merupakan salah satu putra terbaik bangsa dengan rekam jejak emas di dunia tinju internasional. Lahir di Ketapang pada 10 Juni 1987, pria berusia 38 tahun yang memiliki postur 170 cm ini telah mengarungi dunia tinju profesional sejak memulai debutnya lewat kemenangan TKO atas Anshori Anhar Pitulay pada Agustus 2004 silam.

Sepanjang perjalanan kariernya yang gemilang dengan gaya ortodoks, Daud tercatat telah melakoni sebanyak 48 pertarungan profesional. Dari total laga tersebut, ia mengemas catatan impresif berupa 43 kali kemenangan dan hanya menelan 4 kali kekalahan.

 

