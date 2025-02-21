Biodata dan Agama Daud Yordan, Anggota DPD RI yang Siap Pukul KO George Kambosos Jr

BIODATA dan agama Daud Yordan menarik diulas. Sebab, petinju sekaligus anggota DPR RI ini siap pukul KO George Kambosos Jr.

Ya, petinju tersohor Indonesia, Daud Yordan, akan berduel melawan George Kambosos Jr. Pertarungan itu rencananya akan berlangsung digelar di Qudos Bank Arena, Sydney, pada Sabtu 22 Maret 2025.

Tentunya, duel ini akan sangat dinantikan. Apalagi, di usia Daud Yordan yang sudah tak muda lagi, diriny masih difavoritkan menang.

Sebelum pertarungan itu dimulai, menarik menilik serba-serbi soal sosok Daud Yordan. Kali ini, Okezone akan mengulas biodata dan agama Daud Yordan.

1. Profil Daud Yordan

Daud Yordan lahir di Ketapang, pada 10 Juni 1987. Petinju yang akrab disapa Cino ini pun sekarang sudah berumur 37 tahun.

Prestasi mentereng diukir Daud Yordan di dunia tinju. Daud Yordan bahkan jadi pentinju Indonesia dengan gelar juara internasional terbanyak.

Saat ini, dirinya sudah mengantongi gelar juara dunia di berbagai organisasi tinju dunia. Salah satunya, Daud Yordan sukses merebut gelar juara di ajang WBO Asia Pasific Yout Featherweight pada 2007.

Kemudian, pada 2011, dia kembali mengukir prestasi manis dengan menjuarai IBO Asia Pasific Featherweight. Setahun kemudian, Daud Yordan bahkan menyabet gelar di pentas IBO World Featherweight.

Pada 2013, dia menjuarai IBO World Lightweight. Kesuksesan juga diukirnya kala mengikuti ajang WBO Africa Lightweight pada 2015. Kembali, dia bisa merebut gelar juara di ajang itu.

Pada 2016, kariernya makin mentereng. Ada 2 gelar juara yang diraihnya, yakni di ajang WBO Asia Pasific Weightlight dan WBA International Lightweight. Pada 2018, Daud Yordan ukir prestasi manis di WBO Inter-Continental Lightweight dengan menyabet gelar juara.

Lalu, pada 2019, tiga gelar juara berhasil diraihnya. Daud Yordan menjuarai IBA World Super Lightweight, WBO Oriental Super Lightweight, dan WBC Asia International Challenge Belt Super Lightweight.

Selang 2 tahun kemudian, Daud Yordan kembali naik ring tinju dan berhasil merebut gelar juara WBC Asian Silver Super Lightweight. Gelar teranyarnya didapat pada tahun lalu, dengan menjuarai IBA World Super Lightweight.