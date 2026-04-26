HOME SPORTS MOTOGP

Start 17, Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Juara Race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |16:06 WIB
Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa juara Red Bull Rookies Cup 2026 di Sirkuit Jerez. (Foto: X/@LambeResing)
PEMBALAP Indonesia, Kiandra Ramadhipa, keluar sebagai juara race 2 Red Bull Rookies Cup 2026 Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu (26/4/2026) sore WIB. Hebatnya, ia finis meski memulai balapan dari posisi 17!

1. Start dari Posisi 17

Memulai balapan dari posisi 17 tidak menutup bakat luar biasa rider kelahiran Sleman, Indonesia pada 4 Desember 2009 tersebut. Di lap pertama, rider 16 tahun ini langsung melesat tujuh posisi alias naik ke posisi 10!

Setelah itu, Kiandra Ramadhipa terus memperbaiki posisinya hingga menempati posisi tiga pada lap ketujuh. Namun, setelah itu, Kiandra Ramadhipa sempat merosot ke posisi tujuh.

Butuh perjuangan dan usaha dan ekstra agar Kiandra Ramadhipa bertahan di barisan terdepan. Puncaknya tersaji di lap terakhir, yang mana Kiandra Ramadhipa sempat melesat ke urutan dua!

Melebarnya Mateo Marulanda dimanfaatkan Kiandra Ramadhipa untuk naik ke posisi dua. Setelah itu, Kiandra Ramadhipa memburu Bernat Fernandez yang berada di posisi terdepan.

Pelukan Mario Aji ke Kiandra kelar balapan. (Foto: X/@LambeResing)

Lewat perjuangan luar biasa, Kiandra Ramadhipa melewati Bernat Fernandez dan Fernando Bujosa di tikungan terakhir. Singkat kata, Kiandra Ramadhipa keluar sebagai pemenang race dua Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/38/3214764/veda_ega_pratama_berpotensi_naik_podium_di_moto3_spanyol_2026_hondateamasia-qup1_large.jpg
Start Posisi 17, Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Spanyol 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/38/3214432/veda_ega_pratama-xj1L_large.jpg
Veda Ega Pratama Targetkan Podium di Moto3 Spanyol 2026: Siap Bangkit Usai Kegagalan di Austin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/38/3214041/berikut_lima_calon_juara_moto3_spanyol_2026-LFKm_large.jpg
5 Calon Juara Moto3 Spanyol 2026, Nomor 1 Veda Ega Pratama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/38/3213970/pembalap_indonesia_veda_ega_pratama_berpotensi_naik_podium_di_moto3_spanyol_2026_veda54-GvVb_large.jpg
3 Alasan Veda Ega Pratama Dijagokan Naik Podium di Moto3 Spanyol 2026, Nomor 1 Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/38/3213977/veda_ega_pratama_tampil_tanpa_beban_jelang_moto3_spanyol_2026_hondateamasia-Eg3T_large.jpg
Senyum Manis Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Jelang Moto3 Spanyol 2026, Siap Naik Podium?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/38/3214019/simak_kisah_veda_ega_pratama_yang_bersiap_menghadapi_moto3_spanyol_2026_dengan_berlatih_di_markas_marc_marquez-uH2K_large.jpg
Kisah Persiapan Pembalap Muda Veda Ega Pratama, Berlatih di Markas Latihan Marc Marquez Jelang Moto3 Spanyol 2026
