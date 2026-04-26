Start 17, Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Juara Race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026 di Sirkuit Jerez!

PEMBALAP Indonesia, Kiandra Ramadhipa, keluar sebagai juara race 2 Red Bull Rookies Cup 2026 Spanyol 2026 yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Minggu (26/4/2026) sore WIB. Hebatnya, ia finis meski memulai balapan dari posisi 17!

1. Start dari Posisi 17

Memulai balapan dari posisi 17 tidak menutup bakat luar biasa rider kelahiran Sleman, Indonesia pada 4 Desember 2009 tersebut. Di lap pertama, rider 16 tahun ini langsung melesat tujuh posisi alias naik ke posisi 10!

Setelah itu, Kiandra Ramadhipa terus memperbaiki posisinya hingga menempati posisi tiga pada lap ketujuh. Namun, setelah itu, Kiandra Ramadhipa sempat merosot ke posisi tujuh.

Butuh perjuangan dan usaha dan ekstra agar Kiandra Ramadhipa bertahan di barisan terdepan. Puncaknya tersaji di lap terakhir, yang mana Kiandra Ramadhipa sempat melesat ke urutan dua!

Melebarnya Mateo Marulanda dimanfaatkan Kiandra Ramadhipa untuk naik ke posisi dua. Setelah itu, Kiandra Ramadhipa memburu Bernat Fernandez yang berada di posisi terdepan.

Pelukan Mario Aji ke Kiandra kelar balapan. (Foto: X/@LambeResing)

Lewat perjuangan luar biasa, Kiandra Ramadhipa melewati Bernat Fernandez dan Fernando Bujosa di tikungan terakhir. Singkat kata, Kiandra Ramadhipa keluar sebagai pemenang race dua Red Bull Rookies Cup Spanyol 2026.