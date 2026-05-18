HOME SPORTS SPORT LAIN

Cetak Sejarah Usai Juara AVC Mens Volleyball Champions League 2026, Jakarta Bhayangkara Presisi Siap Mendunia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |10:20 WIB
Jakarta Bhayangkara Presisi juara AVC 2026. (Foto: Instagram/avcvolley)
PONTIANAK – Klub voli putra Indonesia, Jakarta Bhayangkara Presisi (JBP), berhasil menorehkan tinta emas dalam sejarah bola voli Tanah Air. Keberhasilan spektakuler ini dipastikan setelah mereka sukses mengamankan takhta juara AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 dengan menumbangkan klub raksasa asal Iran, Foolad Sirjan Iranian (FSI), lewat kemenangan meyakinkan 3-1.

1. Perjuangan Luar Biasa di GOR Terpadu A. Yani

Laga tersebut berlangsung di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Minggu 17 Mei 2026.

Pelatih Jakarta Bhayangkara Presisi, Reidel Toiran menyebut keberhasilan tersebut menjadi pencapaian bersejarah bagi tim maupun bola voli Indonesia. Dia menilai prestasi itu diraih berkat daya juang yang luar biasa ditunjukkan para pemain Jakarta Bhayangkara Presisi.

“Luar biasa. Kita menjadi juara dan ini pencapaian yang sangat membanggakan,” kata Reidel dalam keterangannya, dikutip Senin (18/5/2026).

Jakarta Bhayangkara Presisi juara AVC Mens Volleyball Champions League 2026 bhayangkaravolley
Sementara itu Manajer Jakarta Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia. Menurut Pipit, kemenangan tersebut menjadi balas dendam manis setelah pada tahun 2025 JBP sempat kalah dari lawan yang sama.

 

