Jakarta Bhayangkara Presisi Juara AVC Mens Volleyball Champions League 2026 Usai Hajar Foolad Sirjan Iranian 3-1!

JAKARTA Bhayangkara Presisi juara AVC Mens Volleyball Champions League 2026. Kepastian itu didapat setelah mereka menang atas klub asal Iran, Foolad Sirjan Iranian, dengan skor 3-1.

Pertemuan kedua tim itu tersaji dalam laga final AVC Mens Volleyball Champions League 2026 yang berlangsung di GOR Terpadu A. Yani Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (17/5/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Jakarta Bhayangkara Presisi berusaha menampilkan performa terbaik saat melawan Foolad Sirjan Iranian sejak set pertama. Hal itu membuat pola permainan satu sama lainnya berjalan cukup ketat.

Kerja keras Jakarta Bhayangkara Presisi pun berbuah manis di set pertama. Mereka mampu mengalahkan Foolad Sirjan Iranian dengan skor 25-20.

Lanjut ke set kedua, Foolad Sirjan Iranian mencoba bangkit dengan pola permainan ngotot. Jakarta Bhayangkara Presisi pun berusaha mempertahankan performa apiknya.

Namun, kali ini Jakarta Bhayangkara Presisi tidak meraih hasil maksimal. Mereka takluk dari Foolad Sirjan Iranian dengan poin 24-26.