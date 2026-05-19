Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 32 Besar Malaysia Masters 2026: Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu Libas Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |20:44 WIB
Hasil 32 Besar Malaysia Masters 2026: Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu Libas Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine!
Lanny dan Apriyani Rahayu lolos ke 16 besar Malaysia Masters 2026. (Foto:X/@INABadminton)
A
A
A

DUA ganda putri bulu tangkis Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu dan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, saling berhadapan di babak 32 besar Malaysia Masters 2026. Laga itu dimenangkan Lanny/Apriyani.

Pertandingan tersebut digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (19/5/2026) malam WIB. Lanny/Apriyani yang bermain agresif menang dalam pertarungan sengit tiga game dengan skor 22-20, 19-21, dan 21-17.

Lanny dan Apriyani Rahayu lolos ke 16 besar Malaysia Masters 2026. (Foto:X/@INABadminton)
Lanny dan Apriyani Rahayu lolos ke 16 besar Malaysia Masters 2026. (Foto:X/@INABadminton)

Jalannya Pertandingan

Lanny/Apriyani bermain agresif sejak awal pertandingan game pertama. Keduanya membuat pertahanan Isyana/Rinjani kewalahan.

Pada jeda interval game pertama, Lanny/Apriyani langsung unggul dengan skor 11-6. Namun, Isyana/Rinjani berhasil mengejar ketertinggalan dan menyamakan kedudukan di akhir laga.

Papan skor sempat menunjukkan kedudukan sama kuat 20-20. Akan tetapi, Lanny/Apriyani akhirnya berhasil memastikan kemenangan game pertama dengan skor 22-20.

Berlanjut pada game kedua, Lanny/Apriyani yang bermain efektif sempat unggul jauh hingga jeda interval. Mereka unggul dengan skor telak atas Isyana/Rinjani 11-4.

Namun setelah itu, Isyana/Rinjani berhasil mengejar ketertinggalan. Mereka tidak mau kalah begitu saja dari kompatriotnya. Permainan cepat serta pukulan menyilang membuat Isyana/Rinjani membalikkan keadaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/40/3218577//isyana_syahira_meida_dan_rinjani_kwinnara_nastine-Latr_large.jpg
Hasil Perempatfinal Thailand Open 2026: Isyana/Rinjani Angkat Koper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/40/3218372//isyana_syahira_meida_dan_rinjani_kwinnara_nastine_lolos_perempatfinal_thailand_open_2026_inabadminton-GlKM_large.jpg
Hasil Thailand Open 2026: Isyana/Rinjani ke Perempatfinal Usai Bungkam Wakil China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/40/3217547//man_wei_chong_bersama_sang_istri-jBkz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Man Wei Chong, Murid Rexy Mainaky yang Incar Kado Pernikahan Lewat Gelar Juara Malaysia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/40/3216761//pearly_tan-OCJr_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Malaysia Pearly Tan, Siap Comeback Usai Absen di Piala Uber 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/40/3206794//lanny_tria_bersama_apriyani_rahayu-E2oL_large.jpg
Hasil Perempatfinal China Masters 2026: Tiga Wakil Indonesia Melaju ke Semifinal, Bagas Shujiwo Segel Tiket Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/40/3206545//apriyani_rahayu_dan_lanny_tria_mayasari-TAN2_large.jpg
Hasil 16 Besar Ruichang China Masters 2026: Lanny/Apriyani Genggam Tiket Perempatfinal, Usai Sikat Tuan Rumah!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement