Hasil 32 Besar Malaysia Masters 2026: Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu Libas Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine!

Lanny dan Apriyani Rahayu lolos ke 16 besar Malaysia Masters 2026. (Foto:X/@INABadminton)

DUA ganda putri bulu tangkis Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu dan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, saling berhadapan di babak 32 besar Malaysia Masters 2026. Laga itu dimenangkan Lanny/Apriyani.

Pertandingan tersebut digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (19/5/2026) malam WIB. Lanny/Apriyani yang bermain agresif menang dalam pertarungan sengit tiga game dengan skor 22-20, 19-21, dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Lanny/Apriyani bermain agresif sejak awal pertandingan game pertama. Keduanya membuat pertahanan Isyana/Rinjani kewalahan.

Pada jeda interval game pertama, Lanny/Apriyani langsung unggul dengan skor 11-6. Namun, Isyana/Rinjani berhasil mengejar ketertinggalan dan menyamakan kedudukan di akhir laga.

Papan skor sempat menunjukkan kedudukan sama kuat 20-20. Akan tetapi, Lanny/Apriyani akhirnya berhasil memastikan kemenangan game pertama dengan skor 22-20.

Berlanjut pada game kedua, Lanny/Apriyani yang bermain efektif sempat unggul jauh hingga jeda interval. Mereka unggul dengan skor telak atas Isyana/Rinjani 11-4.

Namun setelah itu, Isyana/Rinjani berhasil mengejar ketertinggalan. Mereka tidak mau kalah begitu saja dari kompatriotnya. Permainan cepat serta pukulan menyilang membuat Isyana/Rinjani membalikkan keadaan.