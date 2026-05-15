Hasil Perempatfinal Thailand Open 2026: Isyana/Rinjani Angkat Koper

BANGKOK – Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine harus angkat koper dari Thailand Open 2026 Super 500. Mereka kalah usai berjuang tiga gim melawan Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, 12-21, 21-12, dan 17-21, di babak perempatfinal.

Bermain di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat (15/5/2026), Isyana/Rinjani tampil cukup tenang melawan Iwanaga/Nakanishi dalam gim pertama. Langkah itu tentunya agar mereka dapat menampilkan performa terbaiknya dalam usaha meraih hasil maksimal.

Sementara waktu Isyana/Rinjani tertinggal 4-10 dari Iwanaga/Nakanishi. Wakil Jepang itu memang memberikan perlawanan cukup ketat sehingga Isyana/Rinjani mudah kehilangan poin.

Iwanaga/Nakanishi meriah hasil maksimal dalam gim pertama. Mereka sukses mengalahkan Isyana/Rinjani dengan catatan poin 21-12.

Dalam gim kedua, Isyana/Rinjani mencoba bangkit untuk membalas kekalahan di gim pertama. Saat ini mereka dapat unggul 7-4 atas Iwanaga/Nakanishi.

Kerja keras Isyana/Rinjani pun membuahkan hasil manis. Mereka sukses mengalahkan Iwanaga/Nakanishi dengan catatan poin 21-12.