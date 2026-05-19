Hasil 32 Besar Malaysia Masters 2026: Putra/Bagas Dihentikan Wakil Tuan Rumah!

Muh Putra Erwiansyah dan Bagas Maulana terhenti di 32 besar Malaysia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)

GANDA putra bulu tangkis Indonesia, Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana, terhenti di babak 32 besar Malaysia Masters 2026. Keduanya dikalahkan wakil tuan rumah, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di babak tersebut.

Pertandingan itu berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (19/5/2026) sore WIB. Putra/Bagas langsung tumbang dalam dua game dengan skor 16-21 dan 14-21.

Muh Putra Erwiansyah dan Bagas Maulana terhenti di 32 besar Malaysia Masters 2026. (Foto: X/@INABadminton)

Jalannya Pertandingan

Putra/Bagas sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik. Duet Indonesia itu sukses merepotkan pola pertahanan Fei/Izzuddin.

Permainan cepat serta pukulan menyilang menjadi andalan Putra/Bagas. Namun, mereka juga kerap kehilangan poin karena melakukan kesalahan.

Pada jeda interval game pertama, Fei/Izzuddin yang sempat tertinggal akhirnya membalikkan keadaan. Mereka unggul atas Putra/Bagas dengan skor tipis 11-10.

Selepas rehat, permainan Fei/Izzuddin semakin matang. Mereka mampu memanfaatkan celah serta kelemahan dari Putra/Bagas.