HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Tak Suka dengan Regulasi Mobil F1 2026, Lando Norris: Pensiun Saja!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |00:04 WIB
Max Verstappen Tak Suka dengan Regulasi Mobil F1 2026, Lando Norris: Pensiun Saja!
Lando Norris meminta Max Verstappen segera pensiun jika tak lagi menikmati mengendarai mobil (Foto: Instagram/@lando)
SAKHIR – Max Verstappen melancarkan kritik terbuka terhadap regulasi baru terkait mobil di F1 2026. Hal itu langsung disambut dengan serangan verbal dari Lando Norris.

1. Regulasi Baru

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

F1 2026 menjadi era baru dengan regulasi mobil yang kompleks. Salah satu yang cukup jadi perhatian adalah kebutuhan mengatur pendayagunaan energi yang membuat mesin atau power unit jadi lebih sulit bagi sejumlah pembalap.

Verstappen menyebut mobil-mobil F1 edisi 2026 seperti Formula E dengan tambahan steroid. Sebab, ajang balap kendaraan listrik itu membutuhkan keterampilan mengatur kebutuhan energi dalam satu kali balapan.

2. Pensiun Saja!

Bahkan, juara dunia F1 empat kali tersebut mengancam akan pensiun jika tidak lagi menikmati rasanya mengendarai mobil. Kritik itu ditanggapi santai oleh Norris.

“Jika dia ingin pensiun, ya pensiun saja,” kata Norris di sela-sela Tes Pramusim F1 2026 di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, Bahrain, dikutip dari Crash, Sabtu (14/2/2026).

 

