Jadwal F1 GP Australia 2026 Akhir Pekan Ini: Lando Norris Langsung Menang?

Simak jadwal F1 GP Australia 2026 akhir pekan ini di Sirkuit Albert Park, Melbourne (Foto: F1)

MELBOURNE – Jadwal F1 GP Australia 2026 akhir pekan ini sudah diketahui. Akankah sang juara dunia bertahan Lando Norris langsung meraih kemenangan?

1. Era Baru

Seri perdana F1 2026 akan digelar di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Australia, 6-8 Maret. Semua persiapan selama masa pramusim bakal diketahui hasilnya pekan ini.

F1 2026 seperti memasuki era baru dengan perubahan regulasi yang cukup rumit. Salah satunya terkait pembagian tenaga antara mesin (power unit) dengan baterai demi efisiensi.

Namun, regulasi ini ditentang sejumlah pembalap termasuk Max Verstappen. Juara dunia F1 empat kali tersebut menilai mobil di era baru ini seperti jet darat Formula E dengan bentuk yang lebih berotot.

Kritik Verstappen itu langsung ditanggapi santai oleh Norris. Pembalap McLaren F1 Team itu merasa tidak ada yang salah dan siap beradaptasi dengan perubahan apa pun di mobilnya.