Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Jepang 2026: George Russell Tercepat, Asapi Kimi Antonelli dan Lando Norris

SUZUKA – Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Jepang 2026 sudah diketahui. George Russell menjadi pembalap tercepat pada sesi yang digelar di Sirkuit Suzuka International Racing Course, Suzuka, Jumat (27/3/2026) pagi WIB, dengan torehan 1 menit 31,666 detik.

Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu mengungguli Kimi Antonelli dan Lando Norris. Sementara, duo Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton menghuni urutan 5-6.

Jalannya Sesi

Hingga 15 menit awal, para pembalap banyak yang baru menjalani installation lap. Mereka hanya sekali mengitari sirkuit untuk mengecek beberapa hal tapi tidak mencetak waktu.

Setelah itu, baru para pembalap tancap gas. Leclerc menghuni posisi teratas pertama kali dengan 1 menit 32.260 detik. Ia mengungguli Russell dan Antonelli di awal-awal.

Memasuki 30 menit, Antonelli naik ke puncak dan bercokol cukup lama di sana. Russell lalu gantian menggusur sang rekan setim dengan 1 menit 31,666 detik.