HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Jepang 2026: George Russell Tercepat, Asapi Kimi Antonelli dan Lando Norris

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |10:54 WIB
George Russell jadi pembalap tercepat di FP1 F1 GP Jepang 2026 (Foto: X/@F1)
SUZUKA – Hasil Latihan Bebas 1 F1 GP Jepang 2026 sudah diketahui. George Russell menjadi pembalap tercepat pada sesi yang digelar di Sirkuit Suzuka International Racing Course, Suzuka, Jumat (27/3/2026) pagi WIB, dengan torehan 1 menit 31,666 detik.

Pembalap tim Mercedes AMG Petronas itu mengungguli Kimi Antonelli dan Lando Norris. Sementara, duo Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton menghuni urutan 5-6.

George Russell di F1 GP China 2026. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

Saksikan F1 GP Jepang 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Jalannya Sesi

Hingga 15 menit awal, para pembalap banyak yang baru menjalani installation lap. Mereka hanya sekali mengitari sirkuit untuk mengecek beberapa hal tapi tidak mencetak waktu.

Setelah itu, baru para pembalap tancap gas. Leclerc menghuni posisi teratas pertama kali dengan 1 menit 32.260 detik. Ia mengungguli Russell dan Antonelli di awal-awal.

Memasuki 30 menit, Antonelli naik ke puncak dan bercokol cukup lama di sana. Russell lalu gantian menggusur sang rekan setim dengan 1 menit 31,666 detik.

 

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Jepang 2026 di VISION+, Klik di Sini!
Jadwal F1 GP Jepang 2026 Pekan Ini: Mercedes Hattrick atau Muncul Kejutan?
F1 2026 Paksa Lewis Hamilton Belajar Lebih Keras ketimbang Era Sebelumnya
Kisah Valentino Rossi, Legenda MotoGP yang Prediksi Kimi Antonelli Jadi Pemenang Balapan di F1
Kisah Max Verstappen, Juara Dunia F1 yang Penasaran dengan Puasa Ramadhan
Hasil Race F1 GP China 2026: Kimi Antonelli Raih Kemenangan Perdana, Lewis Hamilton Akhiri Penantian Podium Bersama Ferrari!
