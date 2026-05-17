Marc Marquez Absen 2 Seri MotoGP 2026 karena Cedera, Mantan Bos: Dia Pernah Lebih Buruk

Mantan bos yakin Marc Marquez bisa melewati cederanya kali ini dengan baik (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MARC Marquez terpaksa absen dari dua seri MotoGP 2026 karena cedera patah tulang metatarsal dan masalah pada bahunya. Tapi, Alberto Puig yakin pembalap tim Ducati Lenovo itu segera kembali.

Marquez mengundurkan diri dari balapan utama MotoGP Prancis 2026 usai kecelakaan pada Sprint Race. Ia diketahui menderita cedera patah tulang metatarsal di kaki kanannya imbas insiden itu.

1. Berkah Terselubung

Marc Marquez menjalani 2 operasi di Madrid, Spanyol (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Ternyata, cedera itu jadi berkah terselubung. Marquez sedianya akan menjalani operasi bedah usai pekan balapan MotoGP Catalunya 2026 untuk mengatasi masalah sekrup di bahunya.

Gara-gara cedera itu, Marquez akhirnya memutuskan mempercepat jadwal operasi dan absen di Catalunya. Puig, yang pernah jadi atasannya di Repsol Honda, menyayangkan insiden tersebut.

“Sungguh disayangkan tapi sudah menjadi bagian dari olahraga ini, dari pekerjaan ini. Marc tahu itu,” papar Puig, mengutip dari Motosan, Minggu (17/5/2026).

“Dia pernah melewati situasi yang lebih buruk dari ini dan dia akan melewatinya,” imbuh pria berkebangsaan Spanyol tersebut.