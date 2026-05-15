Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Thailand Open 2026: Leo/Daniel Hadapi Tuan Rumah

BANGKOK – Jadwal wakil Indonesia di perempatfinal Thailand Open 2026 sudah diketahui. Merah Putih hanya menyisakan dua pemain termasuk Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Perempatfinal Thailand Open 2026 Super 500 akan digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat (15/5/2026) siang WIB. Indonesia memiliki dua wakil masing-masing di ganda putra dan putri.

1. Ganda Putri

Ganda putri akan lebih dulu mentas hari ini. Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine akan berhadapan dengan Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.

Tentu saja, ini bukan pertandingan yang mudah buat Isyana/Rinjani. Sebab, mereka akan menghadapi unggulan pertama turnamen! Partai itu akan berlangsung pukul 12.00 WIB.

2. Ganda Putra

Kemudian, ganda putra menyisakan Leo/Daniel. Pasangan berjuluk The Babies itu akan menghadapi wakil tuan rumah Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.

Ini juga jadi ujian yang tidak mudah bagi Leo/Daniel. Apalagi, mereka baru kembali berpasangan setelah terpisah sejak 2024. Pertandingan ini digelar pada urutan ketiga.