BANGKOK – Jadwal wakil Indonesia di perempatfinal Thailand Open 2026 sudah diketahui. Merah Putih hanya menyisakan dua pemain termasuk Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.
Perempatfinal Thailand Open 2026 Super 500 akan digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat (15/5/2026) siang WIB. Indonesia memiliki dua wakil masing-masing di ganda putra dan putri.
Ganda putri akan lebih dulu mentas hari ini. Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinara Nastine akan berhadapan dengan Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.
Tentu saja, ini bukan pertandingan yang mudah buat Isyana/Rinjani. Sebab, mereka akan menghadapi unggulan pertama turnamen! Partai itu akan berlangsung pukul 12.00 WIB.
Kemudian, ganda putra menyisakan Leo/Daniel. Pasangan berjuluk The Babies itu akan menghadapi wakil tuan rumah Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.
Ini juga jadi ujian yang tidak mudah bagi Leo/Daniel. Apalagi, mereka baru kembali berpasangan setelah terpisah sejak 2024. Pertandingan ini digelar pada urutan ketiga.