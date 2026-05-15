Tembus Perempatfinal Thailand Open 2026, Leo/Daniel Akui Belum Padu

BANGKOK – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil menembus perempatfinal Thailand Open 2026 Super 500. Tapi, mereka mengakui permainannya belum padu seperti dulu.

Leo/Daniel tembus perempatfinal Thailand Open 2026 usai mengalahkan ganda putra China, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi. Pertandingan itu berlangsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, Kamis 14 Mei 2026.

1. Solid

Dalam pertandingan tersebut, Leo/Daniel tampil solid sejak awal laga. Mereka berhasil menuntaskan pertandingan dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-13.

Kemenangan itu diraih dalam waktu 34 menit. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Leo/Daniel yang kembali berpasangan di turnamen internasional.

Leo mengakui dirinya dan Daniel masih membutuhkan waktu untuk kembali menemukan chemistry di lapangan. Meski pernah menjadi pasangan sebelumnya, ia merasa masih ada rasa kagok dalam permainan mereka.

"Alhamdulillah bisa lolos ke perempatfinal walaupun sudah pernah pasangan tapi sekarang tetap masih ada kagoknya," kata Leo dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (15/6/2026).

2. Lebih Baik tapi Perlu Ditingkatkan

Daniel juga berpendapat serupa terkait dengan permainan mereka. Ia menilai, performa sudah lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Hanya saja, masih ada sejumlah aspek yang harus diperbaiki.

Menjelang pertandingan perempatfinal Thailand Open 2026 pada Jumat (15/5/2026), Leo/Daniel memilih fokus menjaga kondisi tubuh. Recovery fisik menjadi prioritas utama setelah menjalani laga babak 16 besar.