Carlo Pernat Prediksi Marc Marquez Butuh 3 Seri untuk Kompetitif Lagi di MotoGP 2026

PENGAMAT balapan, Carlo Pernat, cukup senang melihat Marc Marquez kembali memperlihatkan kemampuannya pada MotoGP Prancis 2026. Meski cedera dan absen pekan ini, ia yakin pembalap tim Ducati Lenovo tersebut segera balik kompetitf lagi.

Marquez masih gagal menang dalam lima seri awal MotoGP 2026. Ia bahkan tidak pernah naik podium hingga seri yang digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, akhir pekan silam.

Parahnya lagi, Marquez justru mengalami cedera baru yakni patah tulang metatarsal di kaki kanannya. Ia pun terpaksa absen dari seri MotoGP Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, pekan ini.

1. Sudah Kembali

Kendati masih belum menang dan naik podium, Pernat justru melihat Marquez yang sesungguhnya sudah kembali. Hanya saja, ia harus mengalami kecelakaan di Sprint Race dan menderita cedera baru.

“Faktanya, itu adalah Marquez yang kita kenal. Di hari Sabtu (9 Mei 2026), dia menunjukkan bakatnya sekali lagi dengan catatan waktu yang luar biasa,” puji Pernat, mengutip dari Motosan, Kamis (14/5/2026).

Marquez memang menggila terutama di babak pertama kualifikasi (Q1). Ia mencetak waktu tercepat 1 menit 29,288 detik, untuk lolos ke Q2, yang sekaligus jadi salah satu lap terbaik di Le Mans.