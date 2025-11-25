Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Syed Modi India International 2025: Bungkam Wakil Australia, Isyana/Rinjani Tembus 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |19:10 WIB
Hasil Syed Modi India International 2025: Bungkam Wakil Australia, Isyana/Rinjani Tembus 16 Besar
Ganda putri Indonesia, Isyana Syahira/Rinjani Kwinnara. (Foto: PBSI)
A
A
A

LUCKNOW – Pasangan ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, berhasil mengamankan tempat di babak 16 besar Syed Modi India International 2025 setelah menundukkan wakil Australia, Laudya Chelsea Griselda/Nozomi Shimizu. Bertanding di BBD U.P Badminton Academy, India, Selasa (25/11/2025) malam WIB, Isyana/Rinjani menang dua gim langsung dengan skor meyakinkan 21-16 dan 21-11.

Jalannya Pertandingan

Isyana/Rinjani memulai gim pertama dengan sedikit kesulitan. Mereka tampak belum menemukan ritme terbaik dan sempat tertinggal dari Griselda/Shimizu dengan skor 3-6.

Perlahan, pasangan muda Indonesia ini berhasil menipiskan ketertinggalan menjadi 6-8, meski akhirnya harus tertinggal tipis 10-11 saat memasuki jeda interval. Namun, penampilan Isyana/Rinjani berubah drastis setelah jeda.

Isyana/Rinjani berhasil membalikkan keadaan dan unggul 15-13. Kepercayaan diri ganda putri Indonesia ini meningkat drastis, memungkinkan mereka terus menekan pertahanan Australia hingga unggul jauh 19-13.

Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinara Nastine foto pbsi
Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinara Nastine foto pbsi

Isyana/Rinjani akhirnya merebut kemenangan di gim pembuka dengan skor 21-16.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185645//hans_kristian_vittinghus_jatuh_cinta_dengan_mi_instan_indonesia-wEKD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Denmark yang Jatuh Hati dengan Mi Instan, Sampai Tertarik Buka Warmindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185601//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-FX5o_large.jpg
Raymond/Nikolaus Bikin Kejutan Usai Juara Australia Open 2025, Herry IP: Bukan Ancaman untuk Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/2/3185740//wondr_by_bni_international_challenge_panen_gelar-BoCM_large.jpeg
Indonesia Kuasai Podium wondr by BNI International Challenge, Pembinaan Atlet Muda Berbuah Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448//fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185442//raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-6EFe_large.jpg
Kisah Pasangan Baru Raymond/Nikolaus: Dibentuk Awal Tahun, Kini Sukses Kalahkan Fajar/Fikri di Final Australia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185445//raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-7eB6_large.jpg
Juara Australia Open 2025 Usai Kalahkan Fajar/Fikri, Raymond/Joaquin Bongkar Strategi Kunci
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement