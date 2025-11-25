Hasil Syed Modi India International 2025: Bungkam Wakil Australia, Isyana/Rinjani Tembus 16 Besar

LUCKNOW – Pasangan ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, berhasil mengamankan tempat di babak 16 besar Syed Modi India International 2025 setelah menundukkan wakil Australia, Laudya Chelsea Griselda/Nozomi Shimizu. Bertanding di BBD U.P Badminton Academy, India, Selasa (25/11/2025) malam WIB, Isyana/Rinjani menang dua gim langsung dengan skor meyakinkan 21-16 dan 21-11.

Jalannya Pertandingan

Isyana/Rinjani memulai gim pertama dengan sedikit kesulitan. Mereka tampak belum menemukan ritme terbaik dan sempat tertinggal dari Griselda/Shimizu dengan skor 3-6.

Perlahan, pasangan muda Indonesia ini berhasil menipiskan ketertinggalan menjadi 6-8, meski akhirnya harus tertinggal tipis 10-11 saat memasuki jeda interval. Namun, penampilan Isyana/Rinjani berubah drastis setelah jeda.

Isyana/Rinjani berhasil membalikkan keadaan dan unggul 15-13. Kepercayaan diri ganda putri Indonesia ini meningkat drastis, memungkinkan mereka terus menekan pertahanan Australia hingga unggul jauh 19-13.

Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinara Nastine foto pbsi

Isyana/Rinjani akhirnya merebut kemenangan di gim pembuka dengan skor 21-16.