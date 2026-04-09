HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Dunia yang Jalin Asmara dengan Rekan Duetnya, Nomor 1 Kepincut Bidadari Indonesia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |21:05 WIB
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Jalin Asmara dengan Rekan Duetnya, Nomor 1 Kepincut Bidadari Indonesia!
Vania Arianti Sukoco. (Foto: Instagram/@sukoco_va28)
TIGA pebulu tangkis dunia yang jalin asmara dengan rekan duetnya menarik diulas. Salah satunya ada yang kepincut bidadari bulu tangkis Indonesia.

Ya, serba-serbi soal kehidupan pebulu tangkis dunia selalu menarik diulas. Salah satunya soal kisah asmara.  

Apalagi, beberapa pemain dunia diketahui menjalin kisah asmara unik karena kepincut rekan duetnya sendiri. Kisah asmara ini bahkan bisa berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Dunia yang Jalin Asmara dengan Rekan Duetnya:

1. Leo Rolly Carnando

Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indah Cahya Resmi Dilamar Leo Rolly

Salah satu pebulu tangkis dunia yang jalin asmara dengan rekan duetnya adalah Leo Rolly Carnando. Dia berpacaran dengan Indah Cahya Sari Jamil.

Diketahui, Leo dan Indah pernah bermain bersama. Mereka jadi andalan Indonesia di sektor ganda campuran saat level junior. Bahkan, duet Leo/Indah berhasil merebut sejumlah gelar juara bergengsi, di antaranya menjadi juara dunia junior dan juara Asia junior.

Saat naik ke level senior, Leo dan Indah dipecah. Leo fokus ke ganda putra, sementara Indah ke ganda campuran. Meski begitu, mereka tetap berhubungan hingga kisah asmara terajut. Pada 15 Februari 2026, keduanya bahkan sudah resmi menggelar acara lamaran.

2. Rinov Rivaldy

Vania Arianti Sukoco dan Rinov Rivaldy

Selanjutnya, ada Rinov Rivaldy. Dia bahkan bukan sekadar berpacaran saja dengan Vania Arianti Sukoco, melainkan sampai melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan.

Diketahui, Rinov dan Vania pernah jadi rekan duet saat masih di level klub hingga huni pelatnas PBSI.  Duet ini pun bisa berkiprah manis. Bahkan, Rinov/Vania sukses merebut gelar juara di ajang Vietnam International 2016.

Setelah itu, Vania tampak difokuskan ke ganda putri. Dia berduet dengan Tania Oktaviani Kusumah. Duetnya sukses merebut gelar juara di Indonesia International 2018 dan jadi runner-up di Singapore International 2017.

Rinov dan Vania kini sudah resmi menikah. Pesta pernikahan digelar pada 5 Desember 2025 yang dihadiri juga oleh para pebulu tangkis dunia.

 

