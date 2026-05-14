HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Menggila di Moto3 Catalunya 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |08:56 WIB
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Menggila di Moto3 Catalunya 2026?
Veda Ega Pratama siap menggila di Moto3 Catalunya 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)
PEMBALAP Indonesia Veda Ega Pratama tidak pernah finis di luar 10 besar saat mentas di Sirkuit Catalunya. Apa ini pertanda rider Honda Team Asia tersebut meraih banyak poin saat mentas di Moto3 Catalunya 2026 pada 15-17 Mei 2026?

1. Pengalaman Veda Ega Pratama di Sirkuit Catalunya

Veda Ega Pratama memiliki pengalaman mengaspal di Sirkuit Catalunya. Rider 17 tahun ini dua kali balapan di Sirkuit Catalunya pada ajang FIM JuniorGP World Championship 2025.

Veda Ega Pratama menggila di Moto3 2026. (Foto: Instagram/@veda_54)

Hasilnya dalam dua balapan tersebut, Veda Ega Pratama finis di posisi enam dan delapan dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Catalunya. Pencapaian di Catalunya merupakan salah satu yang terbaik dicatatkan Veda Ega Pratama di FIM JuniorGP World Championship 2025.

Saat turun di Sirkuit Jerez pada ajang yang sama, Veda Ega Pratama finis di posisi 21 dalam dua balapan. Ia juga sempat finis ke-10 dan gagal finis di Sirkuit Valencia.

2. Performa Impresif Veda Ega Pratama di Moto3 2026

Moto3 2026 merupakan musim debut Veda Ega Pratama eksis di ajang Grand Prix. Hebatnya di musim debutnya, Veda Ega Pratama langsung unjuk gigi.

Di lima race awal Moto3 2026, Veda Ega Pratama mengoleksi 50 angka! Ia hanya terpaut tiga poin dari Alvaro Carpe yang menempati posisi tiga.

 

