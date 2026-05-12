Hasil Thailand Open 2026: Apriyani/Lani dan Rian/Rahmat Tersingkir, Leo/Daniel ke 16 Besar

Simak hasil Thailand Open 2026 yang melibatkan tiga wakil Indonesia termasuk Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Foto: X/@INABadminton)

BANGKOK – Hasil Thailand Open 2026 yang melibatkan tiga wakil Indonesia sudah diketahui. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berjaya, sedangkan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat dan Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu tersingkir.

Tiga laga tersebut berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, pada Selasa (12/5/2026). Kemenangan itu membuat Leo/Daniel berhak melaju ke babak 16 besar.

Rian/Hidayat bersua wakil Malaysia Chia Weijie/Teo Ee Yi. Kedua pasangan bermain cukup ngotot sejak awal gim pertama.

Rian/Hidayat pun mencatatkan hasil manis ditandai mengalahkan Chia Weijie/Teo Ee Yi dengan poin 22-20. Dalam gim kedua, Chia Weijie/Teo Ee Yi mampu bangkit dengan mengalahkan Rian/Hidayat dengan poin 19-21.

Chia Weijie/Teo Ee Yi tampil percaya diri dalam gim ketiga. Alhasil, mereka mampu mengalahkan Rian/Hidayat dengan 11-21.

Di laga lainnya, Lanny/Apriyani menghadapi wakil Taiwan Yi En Hsien/Teng Chun Hsun. Kedua pasangan berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak gim pertama.

Lanny harus mengakui ketangguhan Yi En Hsien/Teng Chun Hsun dengan poin 17-21. Dalam gim kedua, Lanny/Apriyani tampil lebih baik sehingga mengalahkan Yi En Hsien/Teng Chun Hsun dengan poin 21-12.