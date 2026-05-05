PBSI Puji Perjuangan Tim Bulu Tangkis Indonesia Usai Raih Perunggu di Piala Uber 2026

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) secara resmi memberikan apresiasi tinggi kepada tim bulu tangkis putri Indonesia yang sukses membawa pulang medali perunggu dari ajang Piala Uber 2026.

Turnamen beregu putri paling bergengsi sejagat tersebut baru saja tuntas digelar di Horsens, Denmark, pada 24 April hingga 3 Mei 2026, dengan menempatkan Indonesia kembali di jajaran elit dunia.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, menyampaikan capaian ini patut disyukuri. Jadi, dia sangat mengapresiasi para atlet pulang ke tanah air tidak dengan tangan hampa.

Pencapaian ini juga telah memenuhi target yang diberikan oleh Ketua Umum PP PBSI, Fadil Imran, yakni menembus babak semifinal. Hasil ini merupakan buah dari kerja keras seluruh atlet, pelatih, dan tim pendukung yang telah berjuang maksimal sepanjang turnamen.

Ester Nurumi Tri Wardoyo. (Foto: PBSI)

1. Modal Penting untuk Regenerasi Tim

“Kami mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah memberikan yang terbaik dan mampu memenuhi target dengan mencapai babak semifinal. Ini menjadi modal penting dalam proses regenerasi dan penguatan tim ke depan," kata Eng Hian dalam keterangannya, dikutip Selasa (5/5/2026).