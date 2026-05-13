HOME SPORTS MOTOGP

Ternyata Ini Penyebab Motor MotoGP Tidak Pakai Kaca Spion

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |22:00 WIB
Penyebab Motor MotoGP Tidak Pakai Kaca Spion (Foto: Dok Okezone)
MOTOR motogp tidak pakai kaca spion menarik untuk diulas Okezone. Motor konvensional dengan motor motogp sekilas tidak ada perbedaan. Keduanya sama-sama memiliki dua roda, rem, dan bodi aerodinamis. Hal yang paling mencolok adalah kaca spion.

Yuk, kita bahas mendalam apa saja faktor yang mempengaruhi kenapa motor motogp tidak pakai kaca spion.

Marc Marquez vs Pedro Acos (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

1. Spion Justru Berbahaya, Bukan Melindungi 

Teka-teki tidak adanya kaca spion di MotoGP adalah justru demi alasan keselamatan itu sendiri. Kaca spion berpotensi patah dan pecah, menjadi proyektil kecil yang tidak hanya membahayakan pembalap yang jatuh, tetapi juga pembalap lain di sekitarnya. 

Kaca spion juga dapat menyebabkan masalah ketika pengendara melakukan kontak satu sama lain. Kaca spion bisa menjadi puing-puing di trek. Tak sedikit insiden dalam balapan di mana winglet aerodinamis telah terlepas dari motor ketika pengendara tidak dapat menghindari kontak. 

Pantulan cahaya dari kaca spion juga bisa mengganggu penglihatan pembalap, terutama saat motor melaju di bawah sinar matahari langsung atau di bawah pencahayaan sirkuit. 

2. Cara Pembalap Melihat ke Belakang

Lantas, bagaimana para pembalap tahu ada lawan yang sedang mendekat dari belakang? Masing-masing tim menyediakan informasi penting balapan seperti jarak waktu, jumlah lap tersisa, hingga siapa lawan di belakang melalui papan informasi yang dipajang di dinding jalur pit lane. 

 

Mengapa Motor MotoGP Tidak Bisa Dijual Bebas?
Marc Marquez Resmi Absen di MotoGP Catalunya 2026, Ducati Putuskan Tak Cari Pengganti
8 Cedera Parah yang Dialami Marc Marquez, Nomor 1 Persulit Baby Alien Juara MotoGP 2026
Jadwal MotoGP Catalunya 2026: Waktunya Ai Ogura Raih Kemenangan?
Siapa Pemilik Antangin yang Sponsori Pembalap Veda Ega Pratama di Moto3 2026 Prancis?
Kisah Bahagia Jorge Martin Akhiri Puasa Kemenangan di MotoGP Selama 588 Hari
