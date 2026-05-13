Ternyata Ini Penyebab Motor MotoGP Tidak Pakai Kaca Spion

MOTOR motogp tidak pakai kaca spion menarik untuk diulas Okezone. Motor konvensional dengan motor motogp sekilas tidak ada perbedaan. Keduanya sama-sama memiliki dua roda, rem, dan bodi aerodinamis. Hal yang paling mencolok adalah kaca spion.

Yuk, kita bahas mendalam apa saja faktor yang mempengaruhi kenapa motor motogp tidak pakai kaca spion.

Marc Marquez vs Pedro Acos (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

1. Spion Justru Berbahaya, Bukan Melindungi

Teka-teki tidak adanya kaca spion di MotoGP adalah justru demi alasan keselamatan itu sendiri. Kaca spion berpotensi patah dan pecah, menjadi proyektil kecil yang tidak hanya membahayakan pembalap yang jatuh, tetapi juga pembalap lain di sekitarnya.

Kaca spion juga dapat menyebabkan masalah ketika pengendara melakukan kontak satu sama lain. Kaca spion bisa menjadi puing-puing di trek. Tak sedikit insiden dalam balapan di mana winglet aerodinamis telah terlepas dari motor ketika pengendara tidak dapat menghindari kontak.

Pantulan cahaya dari kaca spion juga bisa mengganggu penglihatan pembalap, terutama saat motor melaju di bawah sinar matahari langsung atau di bawah pencahayaan sirkuit.

2. Cara Pembalap Melihat ke Belakang

Lantas, bagaimana para pembalap tahu ada lawan yang sedang mendekat dari belakang? Masing-masing tim menyediakan informasi penting balapan seperti jarak waktu, jumlah lap tersisa, hingga siapa lawan di belakang melalui papan informasi yang dipajang di dinding jalur pit lane.