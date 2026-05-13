Marc Marquez Resmi Absen di MotoGP Catalunya 2026, Ducati Putuskan Tak Cari Pengganti

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |14:48 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
BOLOGNA – Tim pabrikan Ducati Lenovo secara resmi mengonfirmasi mereka tidak akan menurunkan pembalap pengganti untuk Marc Marquez pada gelaran MotoGP Catalunya 2026 akhir pekan ini. Keputusan tersebut diambil menyusul operasi ganda yang baru saja dijalani sang juara dunia bertahan akibat insiden hebat di seri sebelumnya.

Marquez mengalami patah tulang kaki kanan setelah terjatuh keras saat sesi sprint race MotoGP Prancis 2026 pekan lalu. Akibat cedera tersebut, ia terpaksa absen di balapan utama hari Minggu dan memilih segera naik ke meja operasi guna memulihkan kondisinya.

1. Fokus Pemulihan Pascaoperasi Ganda

Selain menangani cedera kaki kanannya, pembalap asal Spanyol tersebut memutuskan untuk memajukan jadwal operasi pada bahu yang ia ciderai Oktober lalu. Hal ini dilakukan karena Marquez mengalami gangguan saraf di lengan kanannya akibat kerusakan pada penyangga logam di dalam tubuhnya.

Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026
Operasi yang berlangsung pada hari Minggu tersebut dinyatakan berjalan sukses. Usai operasi itu, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menegaskan kesehatan sang pembalap adalah fokus utama tim saat ini.

“Marc tidak akan berpartisipasi dalam GP Catalunya pekan depan. Seluruh tim Ducati Lenovo mengirimkan doa terbaik untuknya. Kami semua sepakat: kesehatannya tetap menjadi prioritas utama,” tegas Tardozzi, dikutip dari Crash, Rabu (13/5/2026).

 

