HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa Motor MotoGP Tidak Bisa Dijual Bebas?

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |16:05 WIB
Mengapa Motor MotoGP Tidak Bisa Dijual Bebas?
Motor MotoGP Tidak Bisa Dijual Bebas (Foto: MotoGP)
JUTAAN penggemar balap motor di seluruh dunia pasti pernah terbersit pertanyaan yang sama: mengapa motor MotoGP yang terlihat begitu gagah dan bertenaga di lintasan sirkuit tidak pernah bisa dibeli di dealer atau showroom biasa? 

Jawabannya ternyata bukan sekadar soal harga, melainkan menyangkut teknologi, keselamatan, hingga tujuan pembuatan kendaraan itu sendiri. Ada beberapa faktor dan alasan kenapa motor motogp tidak bisa dijual bebas. Yuk, mari kita bahas

1. Motor MotoGP

Perlu dipahami bahwa motor MotoGP sejatinya merupakan produk purwarupa atau prototype bukan kendaraan yang dirancang untuk diproduksi massal dan dijual kepada konsumen umum. 

Motor-motor ini lahir dari laboratorium riset pabrikan dengan tujuan untuk memenangkan balapan di sirkuit. Setiap komponen dirancang khusus untuk performa puncak di lintasan balap, bukan untuk kebutuhan harian di jalan raya. 

Karena statusnya sebagai prototype, motor MotoGP menggunakan teknologi yang belum dan mungkin tak akan pernah memenuhi standar komersial yang berlaku. Spesifikasi ekstremnya justru menjadi penghalang utama agar motor ini tidak bisa begitu saja dijual kepada masyarakat luas. 

Start balapan MotoGP di Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

2. Biaya Produksi Mahal

Salah satu alasan paling penting mengapa motor MotoGP tidak bisa diperjualbelikan secara bebas adalah biaya produksinya yang selangit. Angka fantastis itu belum termasuk biaya riset dan pengembangan yang pastinya menghabiskan ratusan juta dolar per musim. 

Pabrikan harus terus mengembangkan mesin, aerodinamika, elektronik, dan ratusan komponen lainnya setiap tahun untuk tetap kompetitif. Tidak ada satu pun konsumen yang bisa dijadikan pasar massal untuk kendaraan dengan harga sebegitu tingginya. 

 

