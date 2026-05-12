Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Catalunya 2026: Waktunya Ai Ogura Raih Kemenangan?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |12:55 WIB
Jadwal MotoGP Catalunya 2026: Waktunya Ai Ogura Raih Kemenangan?
Ai Ogura berpeluang juara MotoGP Catalunya 2026. (Foto: Instagram/@aiogura79)
A
A
A

JADWAL MotoGP Catalunya 2026 resmi dirilis. Balapan MotoGP Catalunya 2026 akan digelar di Sirkuit Catalunya pada 15-17 Mei 2026.

1. Peluang Ai Ogura Raih Kemenangan

Nama Ai Ogura sedang mencuat. Meski hanya membela tim satelit Aprilia, Trackhouse MotoGP Team, rider 25 tahun ini finis podium di MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung di Sirkuit Le Mans pada Minggu, 10 Mei 2026 malam WIB.

Ai Ogura finis podium di MotoGP Prancis 2026. (Foto: Instagram/@aiogura79)
Ai Ogura finis podium di MotoGP Prancis 2026. (Foto: Instagram/@aiogura79)

Pencapaian ini membuat Ai Ogura tercatat sebagai eks rider Honda Team Asia pertama yang finis podium di kelas premier MotoGP. Ai Ogura juga memiliki pengalaman menang di Sirkuit Catalunya.

Saat turun di Moto2 2024, Ai Ogura tercatat sebagai jawara Moto2 Catalunya 2024. Ai Ogura juga dijamin ingin mengarahkan seluruh kemampuannya jelang berpisah dengan Trackhouse MotoGP Team di akhir 2026.

Ai Ogura disebut-sebut telah menandantangani kontrak dengan pabrikan asal Jepang, Yamaha, untuk berkompetisi di MotoGP 2027. Jadi, siap mencetak kemenangan perdana di MotoGP, Ai Ogura?

2. Ancaman Duo Aprilia Racing

Namun, upaya Ai Ogura menceta kemenangan di MotoGP Catalunya 2026 juga tidak akan mudah. Sebab, dua pembalap pabrikan Aprilia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, masih menjadi kandidat terdepan pemenang MotoGP Catalunya 2026.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/38/3217903/ai_ogura_yang_finis_podium_di_motogp_prancis_2026_pernah_kalah_dari_gerry_salim_di_asia_talent_cup_2015_aiogura79-yekc_large.jpg
Kisah Pembalap Indonesia yang Kalahkan Rider Top MotoGP Ai Ogura di Asia Talent Cup 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/38/3217718/akankah_marc_marquez_kembali_di_motogp_italia_2026-m16T_large.jpg
Sukses Jalani 2 Operasi, Marc Marquez Comeback di MotoGP Italia 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/38/3217727/marco_bezzecchi_bersimpati_kepada_marc_marquez_yang_cedera_usai_motogp_prancis_2026-W5Gn_large.jpg
Marco Bezzecchi Sampaikan Simpati untuk Marc Marquez yang Cedera Usai MotoGP Prancis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/38/3217800/marc_marquez_mengungkap_kabar_terkininya_usai_jalani_dua_operasi_bedah-Rj96_large.jpg
Marc Marquez Ungkap Kabar Terkini Usai Jalani 2 Operasi Bedah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/38/3217784/marco_bezzecchi_prihatin_mendengar_marc_marquez_cedera_lagi_di_motogp_2026-IF0j_large.jpg
Kata-Kata Marco Bezzecchi saat Tahu Marc Marquez Cedera Lagi di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/38/3217696/jorge_martin_finis_sebagai_kampiun_motogp_prancis_2026_89jorgemartin-dqem_large.jpg
Kisah Bahagia Jorge Martin Akhiri Puasa Kemenangan di MotoGP Selama 588 Hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement