Jadwal MotoGP Catalunya 2026: Waktunya Ai Ogura Raih Kemenangan?

JADWAL MotoGP Catalunya 2026 resmi dirilis. Balapan MotoGP Catalunya 2026 akan digelar di Sirkuit Catalunya pada 15-17 Mei 2026.

1. Peluang Ai Ogura Raih Kemenangan

Nama Ai Ogura sedang mencuat. Meski hanya membela tim satelit Aprilia, Trackhouse MotoGP Team, rider 25 tahun ini finis podium di MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung di Sirkuit Le Mans pada Minggu, 10 Mei 2026 malam WIB.

Pencapaian ini membuat Ai Ogura tercatat sebagai eks rider Honda Team Asia pertama yang finis podium di kelas premier MotoGP. Ai Ogura juga memiliki pengalaman menang di Sirkuit Catalunya.

Saat turun di Moto2 2024, Ai Ogura tercatat sebagai jawara Moto2 Catalunya 2024. Ai Ogura juga dijamin ingin mengarahkan seluruh kemampuannya jelang berpisah dengan Trackhouse MotoGP Team di akhir 2026.

Ai Ogura disebut-sebut telah menandantangani kontrak dengan pabrikan asal Jepang, Yamaha, untuk berkompetisi di MotoGP 2027. Jadi, siap mencetak kemenangan perdana di MotoGP, Ai Ogura?

2. Ancaman Duo Aprilia Racing

Namun, upaya Ai Ogura menceta kemenangan di MotoGP Catalunya 2026 juga tidak akan mudah. Sebab, dua pembalap pabrikan Aprilia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, masih menjadi kandidat terdepan pemenang MotoGP Catalunya 2026.