Kisah Asmara Cinta Lindswell Kwok dengan Achmad Hulaefi, Atlet Wushu Indonesia peraih Medali Emas Perak di Asian Games

KISAH Asmara cinta atlet wushu tanah air Lindswell Kwok dan Achmad Hulaefi akan diulas Okezone. Tidak semua kisah cinta bermula dari kencan romantis. Bagi Kwok dan Hulaefi, cinta tumbuh perlahan di atas matras wushu yaitu dari sesama rekan pelatnas, menjadi sahabat karib, hingga akhirnya resmi menjadi suami istri.

1. Berawal dari Persahabatan di Pelatnas

Keduanya pertama kali bertemu sebagai sesama atlet pelatnas wushu Indonesia. Kedekatan yang terjalin dalam intensitas latihan sehari-hari membuat hubungan keduanya berkembang melampaui sekadar rekan setim.

Aktris cantik Olivia Zalianty, yang turut berlatih wushu di tempat yang sama, mengungkapkan bahwa saat ia mengenal keduanya, Lindswell dan Hulaefi belum menjalin hubungan asmara. Namun bagi yang sudah mengenal mereka, chemistry antara keduanya sudah lama terasa.

2. Medali Asian Games

Agustus 2018 menjadi titik balik dalam hidup Lindswell dan Hulaefi. Di Asian Games yang diadakan di Jakarta-Palembang, Lindswell sukses meraih medali emas di nomor taolu changquan putri, sementara Hulaefi mengukir medali perak di cabang wushu putra. Dua atlet, satu panggung kebanggaan nasional.

Empat bulan setelah Asian Games, Lindswell resmi mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi mualaf, sebuah keputusan yang ia ambil bukan karena paksaan, melainkan dari keyakinan yang sudah lama ia bangun diam-diam.