Kisah Pesepakbola Cantik Claudia Scheunemann, Sukses Ukir Sejarah Sabet Gelar Juara Perdana di Eropa

KISAH membanggakan datang dari bintang muda Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann. Pasalnya Claudia baru saja merayakan gelar juara pertamanya di tanah Eropa bersama Jong FC Utrecht Vrouwen.

Pencapaian ini menjadi tonggak sejarah baru dalam karier pemain berusia 17 tahun tersebut sejak memutuskan berkarier di Belanda pada Agustus 2025 silam.

1. Kunci Kesuksesan Jong FC Utrecht di Tweede Divisie

Kepastian gelar juara ini diraih setelah Jong FC Utrecht Vrouwen sukses menumbangkan Jong Excelsior dengan skor tipis 2-1 pada Sabtu 2 Mei 2026. Kemenangan tersebut mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen Tweede Divisie (divisi ketiga sepak bola wanita Belanda) musim semi 2026.

Skuad muda FC Utrecht ini tampil dominan dengan mengoleksi 24 poin dari total 10 pertandingan yang telah dijalani. Keberhasilan ini juga memiliki makna ganda bagi klub.

Selain trofi juara, Jong FC Utrecht dipastikan promosi kembali ke kasta kedua (Eerste Divisie Vrouwen) setelah sebelumnya sempat terdegradasi pada akhir tahun 2025.

Melalui unggahan media sosial klub, Claudia tampak semringah mengenakan kaus juara dan memamerkan medali emas yang melingkar di lehernya sebagai bukti kerja keras sepanjang kompetisi musim semi yang dimulai sejak Februari lalu.