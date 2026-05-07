Geliat Padel Semakin Masif, Sangat Penting Turnamen yang Kompetitif dan Terkoneksi dalam Satu Ekosistem

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |15:58 WIB
Padel bukan lagi sebuah olahraga untuk seru-seruan tapi juga mulai merambah ke kompetisi (Foto: Padel Indonesia)
PADEL di Indonesia kini bukan lagi sekadar olahraga yang “lagi viral”, semakin hari sudah menjelma jadi bagian dari gaya hidup urban yang dinamis dan olahraga prestasi. Jadi, sangat penting turnamen yang kompetitif dan terkoneksi dalam satu ekosistem.

Dari awalnya hanya coba-coba karena penasaran, kini padel jadi agenda rutin: tempat bertemu teman baru, recharged setelah kerja, hingga jadi ruang eksis yang fun tapi tetap aktif. Tak heran, hingga tahun 2025 lalu, jumlah lapangan padel di tanah air telah mencapai 947 titik.

Greg Nwokolo pelajari teknik-teknik dalam olahraga padel

Lebih dari 1.580 lapangan baru dibangun dalam satu tahun terakhir, menunjukkan lonjakan pembangunan lapangan baru hingga 295% dalam setahun terakhir. Lebih menarik lagi, sekitar 70% sesi permainan berlangsung dalam format komunitas, menjadikan padel sebagai social playground baru bagi masyarakat urban.

Menangkap vibe tersebut, Blibli kembali menghadirkan The Blibli Match Series: The Community Match, bukan sekadar turnamen, tapi pengalaman lifestyle yang menggabungkan olahraga, koneksi, dan komunitas dalam satu momen. Konsep “community match” dihadirkan untuk menciptakan ruang di mana pemain dari berbagai level bisa saling terhubung, berkembang, dan tentunya have fun bareng.

Di saat yang sama, juga menghadirkan kemudahan akses ke berbagai kebutuhan padel, mulai dari gear hingga apparel, yang bikin pengalaman bermain jadi makin seamless. The Blibli tampil lebih luas dengan format multikota untuk pertama kalinya karena digelar di di Bandung (16 Mei), Jakarta (23–24 Mei), dan Surabaya (30 Mei).

Hal tersebut bertujuan membuka lebih banyak akses bagi komunitas padel yang terus tumbuh di berbagai kota. Dari sisi kompetisi, levelnya makin elevated tapi tetap inklusif, yakni mulai dari kategori Lower Bronze, Bronze, Lower Silver, Silver, hingga Gold Open untuk Men’s Double, Women’s Double, dan Mixed Double semua punya tempat.

 

