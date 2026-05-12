High School Basketball Championship 2026 Siap Digelar, Perebutkan Tiket ke Asia Pasifik

High School Basketball Championship 2026 akan diikuti 10 tim dan memperebutkan tiket ke kejuaraan tingkat Asia Pasifik (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Turnamen High School Basketball Championship 2026 siap digelar. Kompetisi basket antarpelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) itu menjadi ajang perebutan tiket menuju kejuaraan bola basket Asia Pasifik.

High School Basketball Championship Road to Asia Pacific akan berlangsung di MS Sport Arena BSD, Tangerang, Banten, pada 13-17 Mei 2026. Sebanyak 10 tim dari delapan sekolah akan bersaing pada kategori putra dan putri.

1. Peserta

Pada kategori putra, tujuh tim dibagi ke dalam dua grup. Grup A dihuni SMA Mighty Olivant Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Jakarta, SMA Bina Tunas Bangsa Jakarta, dan SMA PSKD Jakarta.

Sementara Grup B diisi SMA Jubilee Jakarta, SMA Cita Hati Surabaya, dan Cambridge School Surabaya. Persaingan di kategori putra diprediksi berlangsung ketat sejak fase grup.

Untuk kategori putri, terdapat tiga tim yang akan bersaing. Mereka adalah BPK Penabur Cirebon, SMA PSKD Jakarta, dan SMA Jubilee Jakarta.

2. Persaingan Sengit

Ketua Panitia Pelaksana High School Basketball Championship, Murni Setionegoro, menilai persaingan tahun ini akan berlangsung sengit. Menurutnya, status juara bertahan akan menjadi motivasi tambahan bagi para peserta.

SMA Jubilee Jakarta akan mempertahankan gelar juara pada kategori putra. Namun mereka dipastikan menghadapi persaingan berat, termasuk dari Cambridge School Surabaya yang merupakan runner up DBL Jawa Timur.

Di sektor putri, BPK Penabur Cirebon datang dengan status juara bertahan. Mereka akan menghadapi SMA PSKD Jakarta yang berstatus juara DBL Jakarta Series 2025 dan SMA Jubilee Jakarta sebagai juara DBL Jakarta 2026.

“Persaingan High School Basketball Championship tahun ini diprediksi akan berlangsung seru. Status juara bertahan Jubilee di sektor putra dan Penabur di kategori putri akan menjadi motivasi tersendiri bagi pemain untuk berjuang habis-habisan di pertandingan nanti,” kata Murni dalam konferensi pers di Media Centre Kemenpora, Jakarta, Senin 11 Mei 2026.

“Persaingan akan panas sampai partai puncak karena memang yang bertanding di High School Basketball Championship dipilih secara selektif. Mengingat, pemenang dari kejuaraan ini akan bersaing melawan tim-tim asal Asia Pasifik di Singapura nanti,” lanjutnya.