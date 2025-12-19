Hasil Timnas Basket Putra Indonesia vs Malaysia di SEA Games 2025: Menang 80-68, Derrick Michael Cs Rebut Perunggu!

BANGKOK – Timnas Basket Putra Indonesia sukses membawa pulang medali perunggu setelah menumbangkan Malaysia dalam laga perebutan tempat ketiga SEA Games 2025, Jumat (19/12/2025) sore WIB. Berlaga di Nimibutr Stadium, Bangkok, skuad Merah Putih menyudahi perlawanan sengit rival serumpun tersebut dengan skor akhir 80-68 (18-17, 25-15, 22-12, dan 15-24).

Pertandingan ini menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk memastikan diri tetap naik ke podium di nomor basket 5x5. Sejak tip-off dimulai, intensitas tinggi diperagakan kedua tim, namun konsistensi tembakan dan pertahanan yang solid menjadi kunci keunggulan Skuad Garuda atas Malaysia.

Jalannya Pertandingan

Timnas Basket Putra Indonesia tampil penuh percaya diri menghadapi Malaysia pada kuarter pertama. Skuad asuhan pelatih timnas tampil sangat agresif dengan terus menekan lini pertahanan lawan melalui skema serangan yang cepat dan terukur.

Kerja keras Skuad Garuda pun berbuah manis pada kuarter pembuka tersebut. Meski mendapatkan perlawanan ketat, Indonesia berhasil memimpin tipis dengan skor 18-17 atas Malaysia untuk menutup sepuluh menit pertama.

Timnas Basket Indonesia. (Foto: Instagram/official_timnasbasket)

Memasuki kuarter kedua, dominasi Timnas Basket Putra Indonesia semakin terlihat jelas atas lawan. Serangan yang lebih variatif membuat mereka mampu memperlebar jarak dan unggul telak 25-15 pada periode ini, sekaligus membawa modal berharga menuju paruh kedua.