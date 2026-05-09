HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Melempem di MotoGP 2026, Francesco Bagnaia: Dia Lebih Kesulitan ketimbang Musim Lalu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |03:15 WIB
Marc Marquez Melempem di MotoGP 2026, Francesco Bagnaia: Dia Lebih Kesulitan ketimbang Musim Lalu
Francesco Bagnaia mengakui Marc Marquez juga kesulitan musim ini (Foto: Instagram/@ducaticorse)
LE MANS – Francesco Bagnaia membuat pengakuan mengejutkan soal mengapa Marc Marquez melempem di MotoGP 2026. Menurutnya, sang rekan setim ikut kesulitan dengan motor Ducati Desmosedici GP26!

Marquez gagal meraih kemenangan dalam empat seri awal MotoGP 2026. Bahkan, pembalap tim Ducati Lenovo itu tak mampu naik podium dengan finis kedua atau ketiga di balapan utama.

1. Marc Marquez Ikut-ikutan

Marc Marquez melaju di MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)
Marc Marquez melaju di MotoGP Spanyol 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Bagnaia pun tak jauh berbeda. Pembalap berpaspor Italia itu hanya bisa bersaing di 10 besar dalam dua dari empat seri. Ia dua kali gagal finis di Brasil dan Spanyol.

Menurut Bagnaia, situasi di Ducati saat ini sungguh kompleks. Ia mengakui kesulitan menaklukkan Ducati Desmosedici GP26. Bahkan, Marquez pun ikut-ikutan mengalami masalah serupa.

“Situasi yang kompleks karena kami tidak bekerja dengan baik dengan motor ini dan sulit menemukan solusinya,” aku Bagnaia di sela-sela MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Bugatti, Le Mans, mengutip dari GPOne, Sabtu (9/5/2026).

“Dia (Marquez) juga lebih kesulitan dibandingkan musim lalu, tetapi dia masih mendapat hasil yang bagus. Kami harus terus bekerja bersama-sama,” tukas pria berusia 29 tahun tersebut.

 

