Marc Marquez Akui Sudah Jadwalkan Operasi meski Tak Kecelakaan di MotoGP Prancis 2026

Marc Marquez mengaku sudah menjadwalkan operasi meski tak kecelakaan di MotoGP Prancis 2026 (Foto: X/@ducaticorse)

LE MANS – Marc Marquez mengaku sudah menjadwalkan operasi bedah sekalipun tidak mengalami kecelakaan parah di MotoGP Prancis 2026. Tapi, insiden itu justru mempercepat tindakan!

Nasib sial dialami Marquez pada Sprint Race MotoGP Prancis 2026, Sabtu 9 Mei malam WIB. Rider tim Ducati Lenovo itu terjatuh di sektor terakhir Sirkuit Bugatti, Le Mans.

1. Patah Tulang Metatarsal

Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026 (Foto: MotoGP)

Motor Ducati Desmosedici GP26 yang dikendarainya bergoyang parah. Marquez terguncang di motor, sementara kakinya sempat menapak aspal, sebelum kemudian terlempar dan mencium gravel.

Akibatnya, kaki kanan Marquez mengalami patah tulang metatarsal. Ia harus terbang ke Madrid, Spanyol, guna menjalani operasi dan dipastikan absen pada balapan utama MotoGP Prancis 2026.

Tak hanya itu, Marquez juga bakalan menepi dari MotoGP Catalunya 2026 yang akan digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, pekan depan. Ia ternyata harus menjalani dua operasi berbeda!

Ya, kepada media, Marquez mengaku sebetulnya sudah menjadwalkan naik meja operasi kelar MotoGP Catalunya 2026 pekan depan. Tindakan medis itu diambil untuk memperbaiki sekrup yang ditanam di bahu kanannya, yang ternyata menyentuh saraf!