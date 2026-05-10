HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Akui Sudah Jadwalkan Operasi meski Tak Kecelakaan di MotoGP Prancis 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |08:32 WIB
Marc Marquez mengaku sudah menjadwalkan operasi meski tak kecelakaan di MotoGP Prancis 2026 (Foto: X/@ducaticorse)
LE MANS – Marc Marquez mengaku sudah menjadwalkan operasi bedah sekalipun tidak mengalami kecelakaan parah di MotoGP Prancis 2026. Tapi, insiden itu justru mempercepat tindakan!

Nasib sial dialami Marquez pada Sprint Race MotoGP Prancis 2026, Sabtu 9 Mei malam WIB. Rider tim Ducati Lenovo itu terjatuh di sektor terakhir Sirkuit Bugatti, Le Mans.

1. Patah Tulang Metatarsal

Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026
Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026 (Foto: MotoGP)

Motor Ducati Desmosedici GP26 yang dikendarainya bergoyang parah. Marquez terguncang di motor, sementara kakinya sempat menapak aspal, sebelum kemudian terlempar dan mencium gravel.

Akibatnya, kaki kanan Marquez mengalami patah tulang metatarsal. Ia harus terbang ke Madrid, Spanyol, guna menjalani operasi dan dipastikan absen pada balapan utama MotoGP Prancis 2026.

Tak hanya itu, Marquez juga bakalan menepi dari MotoGP Catalunya 2026 yang akan digelar di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, pekan depan. Ia ternyata harus menjalani dua operasi berbeda!

Ya, kepada media, Marquez mengaku sebetulnya sudah menjadwalkan naik meja operasi kelar MotoGP Catalunya 2026 pekan depan. Tindakan medis itu diambil untuk memperbaiki sekrup yang ditanam di bahu kanannya, yang ternyata menyentuh saraf!

 

Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Pepet Marco Bezzecchi!
Alami Patah Tulang Usai Kecelakaan Parah di Sprint Race, Marc Marquez Absen dari MotoGP Prancis dan Catalunya 2026
Hasil Sprint Race MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Menang, Marc Marquez Kecelakaan Parah
Hasil Kualifikasi MotoGP Prancis 2026: Francesco Bagnaia Rebut Pole Position Perdana, Marc Marquez Menggila dari Q1
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Prancis 2026: Fabio Quartararo Berjaya, Marc Marquez Alami Kesialan
Jadwal dan Link Streaming MotoGP Prancis 2026, Live di Vision+!
