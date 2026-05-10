Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar Sprint Race MotoGP Prancis 2026: Jorge Martin Pepet Marco Bezzecchi!

KLASEMEN sementara MotoGP 2026 kelar Sprint Race MotoGP Prancis 2026 sudah diketahui. Jorge Martin yang keluar sebagai pemenang, berhasil memepet perolehan poin Marco Bezzecchi!

Sprint Race MotoGP 2026 berlangsung di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Sabtu 9 Mei malam WIB. Balapan sepanjang 13 putaran itu cukup seru terutama saat start.

1. Memimpin hingga Akhir

Betapa tidak, Martin yang memulai dari baris kedua, bisa langsung melesat! Ia bahkan mampu memimpin jalannya lomba sejak dari tikungan ketiga atau Dunlop Chicane.

Pembalap tim Aprilia Racing itu berusaha dikejar oleh Bezzecchi dan Francesco Bagnaia sepanjang 13 putaran. Tapi, Martin terlalu perkasa dan bisa meraih kemenangan.

2. Dekati Puncak Klasemen

Pria asal Spanyol tersebut mengumpulkan 12 poin dari Sprint Race. Dengan nilai 102, Martinator hanya berjarak 6 angka saja dari Bezzecchi yang finis ketiga di belakang Bagnaia.

Sementara, posisi tiga klasemen ditempati Pedro Acosta. Pembalap tim Red Bull KTM itu finis keempat sehingga perolehan poinnya menjadi 72 angka.